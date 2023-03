Uomini e Donne, arriva un’altra denuncia dell’ex dama: proprio loro hanno tentato di usarla

Uomini e Donne, il più famoso dating show della TV italiana di nuovo nella bufera. La denuncia della ex dama che lascia sconvolti.

È indubbiamente uno dei programmi attualmente più longevi delle Reti Mediaset. Molto seguito, amato ma, nel contempo, assai chiacchierato, ci tiene compagnia nel primo pomeriggio, dal lunedì al venerdì, su canale 5, con le vicissitudini, i drammi e gli amori del trono Classico e di quello Over.

Da diversi anni a questa parte è quest’ultimo a tenere maggiormente banco a Uomini e Donne e a entusiasmare i telespettatori di ogni età. Ciò che accade tra dame e cavalieri risulta sovente molto interessante e in certi casi anche molto divertente. E che dire delle feroci diatribe che avvengono tra i partecipanti e l’agguerritissima e storica opinionista Tina Cipollari?

Storiche sono quelle avvenute nel corso del tempo con la sua nemica giurata Gemma Galgani, che da più di 12 anni fa parte del vasto parterre. La dama torinese, profondamente vinta dal romanticismo, è ancora alla ricerca del suo principe azzurro. Nonostante le numerose porte in faccia ricevute anche di recente, non vuole smettere di crederci.

Uscite e rientri nel noto dating

La bellissima Ida Platano è uscita di scena da un po’ di tempo per vivere alla luce del sole e a telecamere spente la sua liason con il giovane cavaliere Alessandro Vicinanza. Tanti gli happy end, così come le cvonvivenze e le nozze. Esemplare in tale direzione è il matrimonio di Isabella Ricci con Fabio Mantovani, che ha fatto sognare i più.

Nell’ultimo anno ci sono stati poi grandi ritorni nel Trono Over, come ad esempio Riccardo Guarnieri, per il quale molti sognavano il lieto fine con la sua storica ex Ida Platano, che tuttavia non è avvenuto. Altro ritorno è stato quello di Roberta Di Padua che con la sua persona, ha aggiunto ancora un po’ di pepe in più alla nota trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi.

Lo sfogo Social di un’ex dama

Tuttavia ora c’è un altra dama che abbiamo visto nel parterre di Uomini e Donne 2020 che sta facendo molto parlare di sé in Rete. Stiamo parlando di Veronica Ursida, che tramite le sue pagine Social ha voluto lanciare un duro sfogo. Nel mirino alcune persone che si sentono delle star e che, pertanto, pretendono a sua detta, dopo non aver ricevuto alcun invito, di cenare del tutto gratuitamente al ristorante.

La donna ha anche aggiunto che, qualora così non si possa fare, accorrono immediatamente ad eliminare le tag e le storie relative. Veronica ha poi chiarito che se invece delle persone sono espressamente invitate da lei e dal suo staff al ristorante Carnica di Roma, il discorso si fa del tutto diverso, dal momento che appunto sono state invitate e, in quanto ospiti, non devono pagare nulla.