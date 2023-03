Paola Barale: Sperti e Degan non l’hanno mai amata | A malincuore lo ha ammesso dopo anni

Paola Barale a ruota libera sul vasto mondo dei sentimenti. Le sue confessioni spezzano il cuore in mille pezzi ai suoi estimatori. Non l’hanno mai davvero amata.

Dopo una lunga assenza dal Piccolo Schermo, la bellissima showgirl torinese è tornata a deliziare i suoi numerosi estimatori in TV. L’abbiamo infatti vista in qualità di concorrente nell’ultima edizione di Ballando Con le Stelle, il programma danzereccio di Rai Uno condotto dalla splendida Milly Carlucci.

Qui ha incantato tutti quanti per la sua ragguardevole bellezza e il suo fisico da 10 e lode, oltre che per la sua immensa sensualità. Non è riuscita ad accaparrarsi i massimi consensi della giuria ma il grande pubblico italiano è stato comunque molto felice di vederla vivere piuttosto intensamente questa sua nuova esperienza.

Con il fatto poi che un suo celebre ex abbia partecipato alla settima e chiacchieratissima edizione del GF Vip, che ormai sta per concludersi, l’ha fatto ritornare nuovamente alla ribalta nel mondo del gossip nostrano. Stiamo parlando di Marco Bellavia, il mental coach che ha subito, all’interno della Casa più spiata d’Italia, atti di bullismo.

I due grandi passati amori di Paola

La sua uscita di scena dal gioco ha costituito un vero e proprio caso, del quale si parla ancora oggi, sebbene sia accaduto in autunno. Tra i suoi altri passati e chiacchieratissimi amori ci sono poi certamente da annoverare quelli con Gianni Sperti e l’affascinante Raz Degan. Il primo, da moltissimi anni a questa parte, riveste il ruolo di opinionista accanto alla carismatica Tina Cipollari, di Uomini e Donne.

Il secondo invece è uscito di scena per lo meno in Italia. Con Gianni, Paola si era sposata e quando si sono detti addio i loro rispettivi fan si sono molto rattristati, perché li amavano molto anche come coppia. Con il modello e attore ha vissuto un’intensa e passionale storia d’amore, durata diversi anni, che ha fatto sognare i più. Alla fine, a quanto pare, i tradimenti di lui hanno fin troppo ferito e stancato la Barale, che ha quindi deciso di dirgli definitivamente addio.

Pala a ruota libera sui suoi ex

Ora Paola, intervenuta in qualità di graditissima ospite a Belve, ai microfoni di Francesca Fagnani, ha voluto aprire il suo cuore, parlando d’amore. Ha così raccontato di aver amato moltissimo nel corso della sua vita, ma di non aver ricevuto altrettanto. In poche parole lei ha svelato di vivere l’amore intensamente, ma che ciò non può certamente dirlo dei suoi partner.

Tra di questi ci sono da annoverare i già citati Sperti e Degan. Tuttavia lei non li ha mai nominati, ma i suoi fan, conoscendo bene il suo trascorso affettivo amoroso, non hanno potuto fare a meno di pensare anche a loro, quando la loro beniamina ha parlato di ciò. Ora si augurano dal profondo del cuore che Paola possa trovare una persona capace di amarla intensamente, come lei assolutamente merita.