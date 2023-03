“Ossa spezzate”: Stefano De Martino ‘finisce’ malissimo | Parla proprio lei

Stefano De Martino è al centro dell’attenzione per alcune affermazioni fatte sul suo conto da un famosissimo volto del mondo dello spettacolo italiano. E’ anche una persona molto vicina a lui. Ecco di chi si tratta.

Stefano De Martino sta cavalcando l’onda del successo nel piccolo schermo e il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento nell’arte dell’intrattenimento. Il trampolino di lancio è stato Amici di Maria De Filippi dove si è proposto come ballerino. Alla fine ha addirittura convinto la severa ed esigente Alessandra Celentano. Nonostante tutto ha deciso di intraprendere un altro tipo di carriera.

Adesso conduce Stasera tutto è possibile garantendo alti ascolti per la Rai. Come se non bastasse ha tanti impegni nell’agenda che non ha potuto accettare il ruolo di giudice per la terza volta di fila al Serale del talent show che gli ha dato la popolarità. Sicuramente ha stravolto anche la sua vita privata, poiché ha conosciuto colei che lo ha reso padre di Santiago.

Stiamo parlando di Belen Rodriguez. Galeotto è stato un ballo terminato con un bacio passionale che ha confermato la loro relazione a discapito di Emma Marrone. La love story ha vissuto degli alti e dei bassi nel corso di questi anni fino a lasciarsi. Lei è stata con Andrea Iannone e Antonino Spinalbese, con il quale condivide l’amore per Luna Marì.

Di recente la bellissima argentina ha parlato a ruota libera di Stefano in un’intervista rilasciata a Nina Palmieri a Le Iene Inside. Ha risposto senza esitazione ad alcune domande lasciando tutti di stucco. Ecco cosa ha detto.

“Non volevo più soffrire”

“Tuo marito è birichino?”, ecco come ha avuto inizio l’intervista. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino…non lo tengo a bada…Le ossa? Gliele ho spezzate più di una volta”. Anche se non ne hanno mai parlato apertamente dei tradimenti di lui, non sono mai stati nascosti dai giornali che li hanno resi protagonisti del gossip.

A tal proposito Belen è stata chiara su un punto: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata, ma non volevo più soffrire…L’amore è quando riesci ad amare senza avere nulla in cambio…”. Parole molto toccanti che sono passate in secondo piano per via di altre affermazioni.

“Si dovrebbe fare una pausa”

“Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? E’ un’idea“. I fan hanno ascoltato increduli il proprio idolo riguardo un ipotetico rapporto aperto.

Non è chiaro se stesse scherzando o facendo sul serio. Fatto sta che la loro love story appassiona fin dal primo giorno. Tra l’altro si vocifera di un’altra gravidanza. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere.