Gf Vip 7: paura per la Vippona | La sua salute è compromessa a un passo dalla finale

A un passo dalla finale, un concorrente amatissimo dal pubblico italiano sta rischiando grosso per la sua salute fisica. Ecco chi è e cosa sta succedendo. A riportarlo è stato Alessandro Rosica sui social.

Nella casa del Grande Fratello Vip 7 il gruppo si sta ridimensionando sempre più, in quanto man mano Alfonso Signorini annuncia i finalisti. La prima in assoluto l’ha saputo Oriana Marzoli e a seguire Micol Incorvaia. Con grande stupore Antonella Fiordelisi è uscita per via del televoto, ma ha affrontato ciò col sorriso sulle labbra.

I fan sperano che anche Nikita Pelizon possa avere un posto nella finale che a breve andrà in onda. Le dinamiche create nel reality le hanno permesso di farsi conoscere dal pubblico che fino ad ora le ha dato la possibilità di ottenere la vittoria. Dopo mesi turbolenti pare che sia tornato il sereno con Luca Onestini, con il quale ha avuto vari battibecchi per i suoi sentimenti non corrisposti.

Poi è stato il turno di Giaele De Donà. Anche lei diretta verso la finale. Fin dal suo primo ingresso ha fatto discutere per il concetto di amore libero del suo matrimonio con Bradford, il ricco imprenditore americano. Non a caso si è avvicinata ad Antonino Spinalbese, però non sono mai andati oltre l’amicizia per volontà di lui.

In questi giorni si sta parlando di lei in seguito alla pubblicazione di una Instagram story dell’investigatore social Alessandro Rosica. Le sue parole non sono passate inosservate, dunque i follower hanno voluto indagare su quello che le sta accadendo.

“Spero che tu possa riprendere la salute”

Nel corso di questi mesi Giaele non ha mai avuto la possibilità di avere un confronto con il marito perché non si è mai presentato nella casa. Per questo motivo è sprofondata spesso nella disperazione, insinuando di aver sbagliato ad aver accettato l’esperienza del Gf Vip. Luca l’ha rincuorata sostenendo che deve stare tranquilla e pensare a al suo percorso di vita.

Ha sempre riferito di soffrire di tiroide e di conseguenza tende a dimagrire. L’investigatore social si è lamentato: “E’ diventata magrissima e ho paura per lei. Sapete che se le succede qualcosa vanno tutti in galera? Non mi piace e questo lo sappiamo, ma sulla salute non si scherza. E’ un essere umano e non un esperimento/animale sociale…spero che ti possa riprendere”.

“Mi piacerebbe rivedere Antonino fuori”

Nonostante sa che il marito la sta seguendo dall’altra parte del mondo, Giaele ha confessato che fuori dalla casa vorrebbe rivedere Antonino perché ha capito che gli manca.

In tanti si sono chiesti quale sia stata la reazione dell’uomo. Per scoprire come andranno le cose tra i due coniugi, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.