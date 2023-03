Katia Ricciarelli, col cuore spezzato: “Ho paura di chiamare Pippo Baudo perchè…” | La confessione a Verissimo

La confessione a Verissimo di Katia Ricciarelli fa stare male il pubblico. Ha il cuore spezzato, ha rivelato di avere paura di chiamare Pippo Baudo. La sua opinione per lei conta ancora così tanto?

Katia Ricciarelli in un’intervista shock a Verissimo, ha svelato il motivo per cui ha paura di chiamare Pippo Baudo, ha il cuore spezzato, ma l’orgoglio ha il sopravvento. D’altronde anche lui non si è fatto sentire per tutto il tempo.

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sono il noto conduttore volto storico del Festival di Sanremo a partire dall’anno 1968 e la famosa cantante lirica, i quali sono stati sposati per quasi 20 anni. Il divorzio è sopraggiunto nel 2004 quando per problemi inconciliabili, i due hanno messo fine al loro matrimonio.

Katia Ricciarelli oggi

Katia Ricciarelli, nel corso degli anni ha raccontato i vari motivi che l’hanno portata alla decisione di porre fine al suo matrimonio con Pippo Baudo. In primis sarebbe “colpa” del loro lavoro, in quanto i due stavano lontani per molto tempo e ad un certo punto semplicemente non hanno più avuto voglia di tornare a casa. Il secondo motivo, ma forse sarebbe meglio portarlo come primo, si verificò quando Baudo “costrinse” la Ricciarelli ad abortire come ha lei stessa dichiarato. Da allora la donna non riuscì più a rimanere incinta, gettandola in un forte sconforto.

Oggi Katia Ricciarelli prosegue con la sua vita e nonostante avesse tempo addietro dichiarato di non voler tornare in televisione, in questi giorni è giunta la notizia che prenderà parte al programma, Back to School. A condurre la scuola più chiacchierata di sempre sarà Federica Panicucci e i compagni di avventura della Ricciarelli saranno Luca Onestini, Carmen Di Pietro, Alessandro Cecchi Paone, Luca Daffrè, Mietta, Blind, Valeria Marini e tanti altri.

Tra la Ricciarelli e Baudo il rapporto si sarebbe incrinato

Nonostante il divorzio avvenuto tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, i due hanno sempre mantenuto un certo rapporto di amicizia, fino all’ingresso della donna all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo le cose pare siano precipitate, come ha raccontato la stessa Ricciarelli al salottino di Verissimo della Toffanin.

A quanto pare Katia avrebbe paura di chiamare Baudo, ecco cosa aveva dichiarato: “Adesso per questa cosa del Grande Fratello ho paura di chiamarlo…No, non credo che fosse tanto d’accordo, ma io sono sempre stata abituata a fare quello che volevo. Poi se ho sbagliato ho sbagliato a causa mia, per cui non devo dare la colpa a nessuno…”.

Chissà se adesso, dopo le voci che davano Pippo Baudo malato (poi smentite dal diretto interessato), l’ex soprano Katia Ricciarelli avrà “tirato su” la cornetta?