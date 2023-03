Edoardo Donnamaria ha dovuto ospitare Antonella per preservare la sua incolumità: spunta l’inquietante verità

Secondo l’investigatore social Alessandro Rosica nella relazione di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ci sarebbe un retroscena del tutto inaspettato. Ecco cosa sta succedendo.

Antonella ed Edoardo fin dalle prime settimane sono stati al centro dell’attenzione per la loro relazione altalenante. Spesso si sono scontrati verbalmente a causa dell’eccessiva gelosia di entrambi. Lui non ha mai tollerato la sua amicizia con Antonino Spinalbese mentre lei non ha mai visto di buon occhio l’ex Micol Incorvaia, nonostante si sia fidanzata con Edoardo Tavassi.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la spinta che lui le ha dato in cucina e nel mentre le ha sottratto dalle mani un panino per poi sedersi a tavola infastidito. La produzione del Grande Fratello Vip 7 ha deciso di squalificarlo. Nessuno si sarebbe mai aspettato un simile finale. Fatto sta che ora i due si stanno dichiarando amore eterno.

Lui è andato fuori alla casa del reality e con il megafono le ha detto che quando uscirà inizieranno una vita insieme. Non a caso Antonella ha detto in una diretta che si trasferirà da Milano a Roma per andare a convivere con lui. Qualcuno insinua che sia tutta una farsa, dato che solo adesso si stanno facendo promesse importanti dopo mesi di litigi.

Nella diretta di lunedì scorso con grande stupore è stata Antonella l’eliminata. Quest’ultima non ha versato lacrime, consapevole del fatto che i parenti hanno chiesto ai suoi fan di votarla per farla uscire. Il motivo? Da tempo manifestava un malessere tale da spingere terzi a dare una svolta alla faccenda. Tuttavia si dice che non sia tornata dai familiari per un motivo preciso. Ecco quale secondo quando detto da Alessandro Rosica.

“Gli amici avrebbero paura per lei”

L’investigatore social ha parlato in queste ore anche di Daniele Dal Moro, in quanto gli ha consigliato di non esporsi ulteriormente contro il Gf Vip 7. Ha spiegato il suo punto di vista in una Instagram story. A parer suo il ragazzo non dovrebbe accusare le altre coppie di essere finte e potrebbe evitare di dire che sia stato costretto a stare con Oriana Marzoli.

Per quanto riguarda Antonella, su Twitter ha scritto che lei sarebbe andata a casa di Edoardo per evitare un incontro con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Infatti un utente social ha risposto in privato (conversazione poi condivisa tramite screenshot) dicendo che il ragazzo si stava recando a Roma per parlarle, però pare che non ci sia riuscito.

“Spero che non sia vero”

Rosica ha replicato dicendo che la faccenda non lo riguarda, ma tutto sommato spera che si tratti solo di voci di corridoio. La situazione gli risulta essere molto paradossale.

A prescindere da tutto i telespettatori sono convinti che la loro love story non finirà nel dimenticatoio. Ragion per cui non ci resta che attendere nuovi sviluppi.