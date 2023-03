Platinette, a 20 anni era uno schianto mozzafiato: spunta la foto rarissima

La foto rarissima di Platinette a 20 anni è da mozzare il fiato, era uno schianto. Totalmente diverso da quello che è adesso, Mauro Coruzzi sapeva già quello che l’avrebbe “portato avanti” fin dall’inizio.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette oggi ha un aspetto totalmente diverso da quello che era da giovane. Ecco com’era a 20 anni, in questa rarissima foto era uno schianto mozzafiato. Lo studio per lui era fondamentale, sapeva fin da giovane dove sarebbe voluto arrivare, sicuramente la sua vita doveva essere diversa da quella dei suoi genitori.

Platinette alias Mauro Coruzzi, nato a Langhirano nel 1955, è un conduttore radiofonico e televisivo, nonché personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore italiano. È passato dall’essere un commesso in un negozio di frutta e verdura, fino ad arrivare alla notorietà che ha oggi e che tutti conosciamo.

Platinette come sta oggi?

Platinette fin dall’infanzia è sempre stato un grande studioso, sapeva che la cultura l’avrebbe portato “in alto”, in quanto voleva una vita diversa rispetto a quella dei suoi genitori. A portarlo alla notorietà è stato Maurizio Costanzo, il quale lo scelse per la sua sfrontatezza e ironia pungente, accompagnato dai quegli abiti da drag queen e quella capigliatura biondo platino che tutti conosciamo.

Negli anni ha partecipato a diversi programmi famosi come per esempio Amici di Maria De Filippi, Domenica Live, Ballando con le stelle, Live-non è la D’Urso e così via. Dal 2021 ha abbandonato (per il momento) le vesti di Platinette e ha iniziato a lavorare come Mauro Coruzzi, prendendo parte ai programmi Il cantante mascherato, Nessun dorma su RTL 102.5 e come conduttore del Mauro Morning News su Radio Parma.

Il 17 marzo 2023, Platinette ha spaventato tutti i suoi fan in quanto è stato ricoverato d’urgenza per un ictus ischemico, fortunatamente oggi le sue condizioni sono migliorate, lo si può vedere anche sui social in cui Mauro ha postato le prime foto da dopo la malattia. La ripresa sarà ancora lunga ma grazie all’affetto degli amici e colleghi, l’artista si è sentito molto amato.

La foto rarissima

Ecco com’era Mauro Coruzzi in arte Platinette, all’età di 20 anni. Eccolo nella foto rarissima, era uno schianto mozzafiato da giovanissimo. La vita del noto conduttore è apparsa fin da subito molto travagliata, come ha lui stesso raccontato nel suo libro Tutto di me.

Mauro ci ha messo un po’ a trovare il suo posto nel mondo, combattendo una lunga guerra interiore con la fame compulsiva che gli ha fatto prendere 50 Kg a causa di una delusione amorosa. Oggi le cose vanno molto meglio, come dimostra il peso forma che ha riacquistato e la voglia di tornare a lavorare come sé stesso, senza pseudonimi.