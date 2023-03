Costanza Caracciolo pubblica una foto in lingerie: il commento di Vieri è da censura

La bellissima Costanza Caracciolo in versione sensuale sui Social. L’inaspettata reazione del marito. Da applausi.

È ancora oggi una donna splendida e dotata di una fisicità da 10 e lode Costanza Caracciolo. La showgirl e modella si è fatta conoscere ad ampio raggio nel vasto mondo dello spettacolo italiano sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori grazie alla sua passata partecipazione a Striscia La Notizia.

Qui, tra uno stacchetto e l’atro, sul bancone del Tg Satirico più famoso in assoluto nel nostro Paese, ha fatto sognare gli italiani di ogni età. L’abbiamo ancora ammirata a lungo sul Piccolo Schermo ma, da qualche anno a questa parte, ha deciso di abbandonarlo, salvo per qualche sporadica ospitata e/o gradita chiacchierata a cuore aperto nel salotto di Verissimo.

Qui ha parlato a lungo della sua nuova vita di mamma di due bambine e di moglie. Gran parte dell’anno la trascorre in compagnia della famiglia, il suo dono più prezioso, oltre oceano, e ciò la rende molto felice, sebbene porti l’Italia sempre nel cuore anche quando è lontana geograficamente parlando.

Lei è sempre al top

Costanza è molto attiva sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui ama mantenere un contatto costante, non appena impegni sia professionali che privati lo consentono, coi suoi estimatori. Pubblica molte fotografie e carica svariate Stories per mostrare la sua vita a telecamere spente.

Grazie a lei abbiamo potuto vedere qualcosa della casa di famiglia, così come festeggiare i compleanni della sue creature. Tuttavia non mancano nemmeno scatti dove Costanza, essendo una stimatissima influencer e una modella ancora oggi molto richiesta, posa per svariati marchi. Numerose sono pure fotografie in costume da bagno dove mette in risalto il suo fisico assolutamente al top.

La reazione del marito ad uno scatto Social

Ora un suo scatto in lingerie nera ha mandato letteralmente in orbita i suoi fan. Capelli sciolti e trucco leggero, ma nel contempo studiato nei minimi dettagli, e sguardo sognante. Al di là della sua ragguardevole avvenenza, ciò che ha lasciato stupiti i più è la reazione del marito Bobo Vieri, che non si è mostrato affatto geloso nel vedere la moglie in uno scatto sui generis.

Al contrario ha voluto commentare lo scatto con una serie di smile innamorati. Christian ha dunque dimostrato con questo suo semplice gesto di essere orgoglioso di come è la sua splendida dolce metà e di appoggiarla pure nelle sue scelte lavorative. Tutto ciò è stata una vera e autentica coccola per il cuore per i followers di Costanza e per i sostenitori della coppia in toto.