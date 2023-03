Gabriele Costanzo irriconoscibile: sembra ‘invecchiato’ di 20 anni di colpo in questa foto

Gabriele Costanzo è irriconoscibile, sembra invecchiato di 20 anni tutto d’un colpo. Questa trasformazione sarà dovuta alla morte del padre o a tutto lo stress che ha dovuto sopportare?

In questa foto, Gabriele Costanzo è totalmente irriconoscibile. Sembra invecchiato di 20 anni, una trasformazione avvenuta dall’oggi al domani. A cosa sarà dovuto questo nuovo stravolgimento nell’aspetto? Probabilmente la morte del padre, Maurizio Costanzo e la tristezza di sua madre, Maria De Filippi, hanno fatto esplodere in lui il bisogno del cambiamento.

Gabriele Costanzo per chi non lo conoscesse, è il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. È nato nel 1992 e da neonato fu abbandonato davanti alle porte dell’orfanotrofio, dove ha soggiornato fino all’età di 10 anni, momento in cui entrò nella famiglia dei suoi genitori adottivi.

Cosa fa Gabriele Costanzo?

Dei genitori naturali di Gabriele Costanzo non si sa nulla e neanche lui pare abbia voglia di cercare le sue origini. All’inizio, come aveva raccontato anche Maria De Filippi, il ragazzo non aveva preso benissimo la sua nuova famiglia, in seguito però le cose si appianarono e si sentì finalmente a casa.

Gabriele ha un bellissimo rapporto non solo con sua mamma e con il suo compianto padre, ma anche con i suoi fratellastri, i quali gli hanno voluto bene fin dall’inizio. Dopo la maturità, Gabriele Costanzo ha abbandonato gli studi, andando a lavorare presso la “Fascino” come aiuto produttore dei programmi in cui lavoravano i suoi genitori. Non è raro infatti vederlo dietro le quinte di programmi quali Uomini e Donne, C’è posta per te e (prima) al Maurizio Costanzo show.

Il nuovo aspetto di Gabriele Costanzo

Cos’è successo a Gabriele Costanzo? Sembra invecchiato di 20 anni d’un colpo, totalmente irriconoscibile con questo nuovo look. Ovviamente l’età è sempre quella, lo shock che ha causato Gabriele con questa nuova immagine è quella di essersi tinto capelli e barba di bianco. Chissà come mai ha deciso di fare un cambiamento così drastico nel suo aspetto?

Forse perché aveva bisogno di fare un “colpo di testa” dopo la morte del padre o forse per cambiare dopo la rottura con la sua ex fidanzata Francesca Quattrini. I cambi di immagine dopo una rottura non li fanno mica solo le donne. In merito alla fine della sua relazione, mamma Maria De Filippi aveva dichiarato:

“È tornato single. Come per molti ragazzi, il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri. Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene”.