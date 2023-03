“Sono così brutto?”: Sophie Codegoni ‘offende’ Basciano pubblicamente | Lite furibonda in diretta

La bellissima e giovanissima Sophie Codegoni, volto amatissimo dagli italiani, offende sui Social il compagno Alessandro Basciano. La lite non è passata inosservata.

Lei l’abbiamo conosciuta grazie all’accorta e sempre sul pezzo regina indiscussa delle Reti Mediaset. Stiamo chiaramente parlando della mitica Maria De Filippi, che l’ha scelta in qualità della più giovane tronista partecipante al suo seguitissimo Uomini e Donne. Tra i tanti corteggiatori che si sono presentati in studio con il preciso obiettivo di corteggiarla e conquistare il suo cuore, va di certo ricordato l’affascinante Matteo Ranieri.

Lei lo ha scelto e i due, dopo la classica romantica caduta dei petali di rosa, hanno iniziato a vivere la loro storia a telecamere spente. L’idillio però è finito presto anche per via della giovane età dei due, soprattutto della ragazza. Sono tuttavia rimasti in ottimi rapporti e ad oggi sono ancora grandissimi amici.

Lui ha poi ricoperto a sua volta il ruolo di tronista, accanto allo chef romano Luca Salatino, che è diventato uno dei suoi più grandi amici di vita. Se oggi Matteo, dopo la conclusione della sua storia d’amore con la corteggiatrice Valeria Cardone è ufficialmente single, lo stesso non si può dire della belle Sophie. Difatti la ragazza è fidanzata con Alessandro Basciano, conosciuto durante la sua intensa esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia.

L’accusa sui Social

La loro conoscenza e successiva relazione ha fatto molto discutere, così come la stessa Sophie. A difenderla a spada tratta anche il suo ex Matteo Ranieri. La Codegoni e Basciano hanno dimostrato ben presto di voler fare sul serio e oggi la coppia è in attesa della loro prima creatura.

Manca davvero poco al grande evento, dal momento che la bambina verrà alla luce verso metà aprile 2023. Dal canto suo l’ex tronista, come ha candidamente confessato sui Social, non vede l’ora di diventare mamma. Ed è proprio parlando di Celine, questo è ilo nome scelto per la bambina, che su Instagram è giunta l’offesa per il compagno, che non è di certo passata inosservata.

Di cosa è stato accusato Basciano?

In realtà si tratta semplicemente di uno scherzo, anche perché l’amore tra io due procede a gonfie vele. Che cosa è successo? In poche parole mentre si parlava del fatto che sovente le figlie femmine assomiglino esteticamente parlando generalmente al padre, Sophie ha espresso ridendo e sorridendo la sua contrarietà, sbuffando e soffiando tra le varie risate.

Basciano ha finto di prendersela, dal momento che anche lui, sotto sotto aveva la voce rotta dal riso. Insomma, nessuna nube sul loro amore, che è diventato certamente ancora più forte, grazie anche all’arrivo della loro piccolina. Ora i loro numerosi estimatori sognano per la coppia i fiori d’arancio che, secondo alcuni utenti, non dovrebbero tardare ad arrivare.