Mediaset, proposta improvvisa per Antonella: il contratto è una vera fortuna | Dove la vedremo

Secondo fonti attendibili pare che sia stata proposta una collaborazione da parte della Mediaset ad Antonella Fiordelisi. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

La giovane Antonella è stata sicuramente una delle concorrenti più discusse di quest’edizione del Grande Fratello Vip che ormai sta per volgere al termine. Anche nella diretta di ieri sera, lunedì 27 marzo 2023, è stata al centro dell’attenzione per via di una discussione con Micol Incorvaia.

Adesso si sta godendo la quotidianità con Edoardo Donnamaria. La storia d’amore sembra procedere a gonfie vele, dato che stanno circolando delle foto di loro due per le strade di Milano mano nella mano. Nonostante tutto qualcuno crede che lo facciano solo per avere visibilità. A prescindere da tutto l’interesse del pubblico di Alfonso Signorini dimostra che non finiranno nel dimenticatoio.

La loro relazione ha vissuto alti e bassi, ma pare che abbiano superato le avversità. Nella casa discutevano spesso per via delle loro amicizie con Antonino Spinalbese e Micol. Infatti si sono promessi che non frequenteranno i loro ex compagni d’avventura per rispetto reciproco.

In questi giorni si sta ancora parlando di lei perché è probabile che la rivedremo nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ma in quale ruolo? Concorrente o al posto di qualcuno del cast? Ecco come stanno realmente le cose.

Opinionista, conduttrice o portavoce di Twitter?

Antonella può essere amata quanto odiata per il suo carattere forte ed esuberante. I fan sostengono che lei sia stata una dei pochi concorrenti a creare delle dinamiche avvincenti nella casa. Qualche volta, però, la situazione è andata oltre i limiti sfociando in discussioni tese. Basta ricordare la lite con Edoardo Tavassi, il quale ha sempre detto che la vede un’ottima stratega. Oppure le critiche che si faceva a vicenda con Oriana Marzoli dopo essersi allontanate per una serie di motivi palesati nel corso delle dirette.

Secondo fonti attendibili sembra che il conduttore voglia darle un ruolo ben definito nel suo reality. Non si sa se prenderà il posto di una delle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, o di Giulia Salemi come portavoce del popolo di Twitter o di Soleil Sorge nel Gf Vip Party. E’ tutto avvolto nel manto del mistero, ragion per cui non ci resta che attendere.

Le star del momento del web

Alessandro Rosica, l’investigatore dei social, aveva riferito su Twitter che Edoardo ha portato a casa sua Antonella quando è stata eliminata dal gioco. Il motivo? Evitare di farla incontrare con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa.

Successivamente l’influencer Amedeo Venza ha pubblicato una parte di un’intervista di lui in cui ha mostrato i primi ripensamenti sulla convivenza con Antonella. Ciò conferma che i due cavalcheranno l’onda della notorietà ancora per molto tempo.