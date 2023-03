Clizia Incorvaia pubblica un post contro Donnamaria ma poi lo rimuove: noi però lo abbiamo

Ecco in anteprima il post che ha pubblicato Clizia Incorvaia contro Donnamaria che poi ha cancellato. Noi siamo riusciti a recuperarlo per voi. Il contrasto che è esploso in queste ore non si placherà tanto facilmente.

Guerra mediatica in corso tra alcuni ex gieffini con i relativi familiari. Ecco in anteprima il post che aveva pubblicato Clizia Incorvaia contro Edoardo Donnamaria, poi prontamente cancellato dalla stessa. Noi l’abbiamo trovato e ve lo mostriamo, l’astio è percepibile da Km.

Prima di proseguire oltre, per coloro che si sono persi la puntata del 27 marzo del Grande Fratello Vip, vi anticipiamo che è esploso un caos senza senso che ha scioccato il web. I followers si sono ribellati al discorso avvenuto tra le due donne “furiose” considerato da alcuni sui social al pari di una guerra all’asilo, con tutto il rispetto per i bambini.

Il discorso che ha fatto infuriare Clizia Incorvaia

Prima di mostrarvi cosa ha detto Clizia Incorvaia in una delle sue storie social, dobbiamo partire dall’inizio. Dunque, nella puntata della semifinale del Grande Fratello Vip, una furiosa Antonella Fiordelisi ha preteso un “face to face” con Micol Incorvaia per confrontarsi su Edoardo Donnamaria.

Ecco che cosa le ha detto Antonella: “…Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui…”.

A queste parole, Micol ha così replicato: “Sono completamente atterrita di stare con questa qui, un livello talmente basso che non me la sento di sostenere la conversazione…”.

Tralasciando tutti i commenti che sono “esplosi” sui social, anche in studio, Antonella non ha fatto proprio una bella figura, in quanto è stata attaccata sia dalla Salemi: “Non c’è stata grande maturità, diciamo…”. Sia dalla Berti: “Quella signora, non deve aver letto quello che si detto di lei di così negativo in tutti questi giorni evidentemente…”.

Le sorelle Incorvaia unite come sempre

Il discorso sentito in diretta nazionale avvenuto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip, non è piaciuto a molti, soprattutto a sua sorella, Clizia Incorvaia. Ecco perché in un momento di rabbia ha condiviso una storia sui social dove prende le parti di sua sorella, dichiarando che lei sta con un uomo vero e non con uno schiavo. In seguito la frase è stata prontamente eliminata, ma non l’abbiamo ritrovato per voi per potervelo mostrare.

Ecco cosa ha dichiarato Clizia Incorvaia contro Edoardo Donnamaria: “Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza. Accanto Micol ha un vero uomo, non uno slave…”.