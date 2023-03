Michele Bravi, non ha potuto tenerselo dentro: “Devo confessare una cosa su Maria”

Il nuovo giudice di Amici a ruota libera su Maria De Filippi. La confessione che non è più riuscito a tenere nascosta.

Sabato 18 marzo 2023 ha preso il via la tanto attesa e agognata fase serale del padre di tutti i talent. Stiamo chiaramente parlando di Amici, che ogni anni ci permette di conoscere da vicino grandi talenti, non solo per quanto concerne il mondo musicale ma anche la danza. Oltre a conoscere i nomi dei concorrenti in gara che si sfideranno fino all’ultimo per tentare di alzare la coppa del vincitore, c’era anche molta curiosità riguardo la nuova giuria.

Quest’anno è stata del tutto rinnovata e molti telespettatori son rimasti basiti dall’assenza di Stefano De Martino. Al suo posto è presente Giuseppe Giofrè, che di recente a Verissimo ha svelato di essere felicemente fidanzato. Ad affiancarlo in questa avventura il carismatico Malgioglio e il talentuoso Michele Bravi.

Proprio quest’ultimo che nel corso della sua più recente ospitata dalla Toffanin, oltre a svelare di essere anche lui innamorato e felicemente accompagnato, ha raccontato qualcosa di molto personale riguardo a Queen Mary. Tuttavia il fatto che lui abbia voluto parlare della conduttrice non ha stupito i più, dal momento che, come ben sappiamo, opera proprio alla sua corte.

Gli anni complicati di Michele

Negli ultimi ani l’artista ha vissuto momenti molto drammatici ed è dovuto stare lontano dal mondo dello spettacolo e della musica. Pian piano è ritornato a sorridere e a comporre splendide canzoni che lo rappresentano pienamente. Ha anche scritto un libro autobiografico molto intenso e quando lo scorso anno è tornato a calcare le scene del Festival di Sanremo i suoi estimatori hanno tirato sospiro di sollievo.

Oggi Michele è cresciuto sia professionalmente che umanamente parlando, sebbene non dimentichi quel ragazzino che tanti anni fa ci ha conquistato con il suo innato talento a X-Factor Italia e che poi ci ha donato tantissime bellissime canzoni, tra cui Il Diario Degli Errori, corredato da un toccante videoclip.

La confessione del cantante su Maria

Ciò che ha colpito è stato il contenuto delle sue parole rivolte alla professionista. “Lavorare con lei mi da modo di capire la naturalezza che va usata. Essere sé stessi quando tu racconti qualcosa, puoi cantare, ballare, parlare o presentare. Questa naturalezza è la più grande lezione che mi ha dato”, ha rivelato Michele.

Il cantante ha anche definito Queen Mary un’enorme fuoriclasse. Chiaramente si è detto molto felice di lavorare all’interno del padre di tutti i talent. A tal proposito ha pure svelato che quest’ultimo l’avrebbe in qualche maniera un po’ adottato. Insomma, pare che Bravi stia vivendo un momento veramente d’oro, sotto ogni punto di vista, sia privato che professionale. Dunque i suoi fan possono esultare per lui.