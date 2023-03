Daniele Dal Moro asfalta Elenoire: il commento sotto una loro foto è di cattivo gusto

GF Vip 7, il bel Daniele Dal Moro asfalta letteralmente Elenoire Ferruzzi sui Social. Le sue parole diventano in men che non si dica virali.

Nonostante sia stata per poco tempo all’interno della Casa più spiata d’Italia, la carismatica Elenoire Ferruzzi ha lasciato certamente il segno, Tra l’altro il suo nome, insieme a quello del bellissimo Antonino Spinalbese, è stato fra i primi a trapelare la scorsa estate, riguardo al nuovo gruppo di concorrenti che di lì a breve avrebbero varcato la famosa porta rossa.

È uscita di scena dalla corte di Alfonso Signorini a causa di un gesto e di alcune parole decisamente gravi nei confronti della modella e influencer veneta Nikita Pelizon. È stata mandata via dal gioco tramite un televoto indetto appositamente per lei, dove i telespettatori dovevano decidere se permetterle di proseguire l’esperienza oppure no.

Daniele Dal Moro, dopo essersi molto avvicinato a Wilma Goich, si è fatto letteralmente travolgere dalla bellezza e dalla sensualità di Oriana Marzoli, con la quale ha instaurato una liason tra alti e bassi. Tra l’altro è proprio per via di alcune frasi e atteggiamenti messi in atto nei suoi confronti che il GF ha deciso di squalificarlo.

Elenoire torna all’attacco su Daniele

Ora come ora sia lui che Elenoire hanno ripreso saldamente in mano le redini della loro esistenza nella loro quotidianità. La donna, che è da sempre molto attiva sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ha voluto omaggiare l’ex tronista con una dedica, corredata da uno scatto, proveniente direttamente dalla loro esperienza all’interno del GF Vip 7.

Il gesto non è piaciuto a Daniele, che ha sempre smentito, anche in maniera molto dura, il fatto di essere interessato a lei, nonostante la Ferruzzi continuasse a sostenere l’esatto contrario. Sta di fatto che ora il commento di Dal Moro non è di certo passato inosservato e che ciò ha procurato un nuovo mormorio riguardo a loro sui Social.

Bufera in Rete per un commento di Daniele

Il pubblico del Web si è diviso. In primis ci sono coloro che sostengono che Elenoire sarebbe fin troppo insistente a corteggiare Daniele che, dal canto suo continua a dire di non essere interessato a lei, tanto più che nell’ultimo periodo di era avvicinato alla bellissima Oriana, conosciuta sempre nella Casa.

Altri ancora sostengono la loro beniamina che a quanto pare è ancora cotta a puntino del gieffino, che dal canto suo ha risposto alla dedica di Elenoire dicendo: “Hai sbattuto la testa?”. A commentare il tutto pure l’accorta Deianira Marzano, che ha ripreso il post in una Storia del suo Profilo Ufficiale Instagram. Il suo commento al riguardo alla risposta di Daniele? “Fin troppo educato”. Ora in Rete il mormorio cresce.