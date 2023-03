Francesco Totti, la rivincita è perfida: Ilary distrutta con tre parole

Francesco Totti, è di nuovo guerra aperta con la celebre ex moglie. La conduttrice de L’Isola Dei Famosi distrutta in men che non si dica.

Quando è finita la loro favola d’amore, perché del resto così è stata vista per moltissimo tempo dagli italiani, si è rimasti tutti quanto alquanto interdetti. Belli, amati e vincenti, sembravano assolutamente perfetti l’uno per l’altro. Dopo un lungo fidanzamento si sono detti sì e hanno messo al mondo ben tre figli.

Stiamo parlando ovviamente di Christian e di Chanel, oggi adolescenti, e della piccola Isabel, che ha da poco compiuto sette anni. La sua festa di compleanno è stata organizzata da mamma Ilary e gli scatti con tanto di video, condivisi sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram della showgirl romana, hanno fatto in men che non si dica il giro dell’etere.

Lei pazzesca con una tutina nera attillata e stivali a gamba di un rosa bello acceso. Ilary è tornata in forma dopo che, la scorsa estate, aveva fatto tremare i cuori dei suoi numerosi estimatori, apparendo a volte molto stanca e provata dall‘addio dal suo storico marito e compagno di vita. Tuttavia poi qualcosa è cambiato.

Le nuove vite di entrambi gli ex coniugi

Qualche mese fa sono apparsi i primi scatti rubati, pubblicati sul magazine Chi, che la ritraevano raggiante in dolce compagnia. A questo punto i fan hanno iniziato a fare un tifo sfegatato per lei. L’uomo che la rende ancora oggi felice è l’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller.

I due non si nascondono più e ci sono anche già state le presentazioni ufficiali sia in famiglia, che con gli amici più cari. Insomma, la coppia fa ormai sul serio. Il loro amore è vissuto alla luce del sole e di recente sono stati pizzicati, decisamente scatenati, a un concerto dei Maneskin. Nel frattempo l’ex Capitano della Roma sta vivendo un’intensa storia d’amore con Noemi Bocchi, con la quale ha presto preso casa nella Capitale.

Ilary e Bastian, è solo una recita?

Dunque, pare che gli ex coniugi si siano rifatti, ora come ora, una nuova vita sentimentale, sebbene sia stato il Pupone a uscire in primis allo scoperto in tale direzione. Ora arriva una potentissima insinuazione sul Web, che ha fatto tremare e indignare i cuori dei più affezionati sostenitori della Blasi, che sta per tornarne su Canale 5 in prime time alla conduzione de L’Isola Dei Famosi.

In poche parole si sussurra che la storia tra la showgirl e il suo Bastian sia una copertura e una mera montatura. A parlarne è stata anche l’accorta influencer Deianira Marzano, che in una Storia Social ha rilanciato la questione con suddetta frase: “Ilary e Bastian una copertura? Gira voce da mesi… Voi che dite?”. Il dubbio si è instillato nelle menti di alcuni ma sta di fatto che per la maggior parte degli utenti non regge l’idea della montatura.