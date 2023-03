Belen Rodriguez, finalmente vuota il sacco: “Aspetto due bambini” | È boom di commenti

Belen Rodriguez, la bellissima showgirl argentina e la verità sulla sua nuova gravidanza. Il suo annuncio sui Social che spiazza.

Indubbiamente lei è una delle donne del vasto mondo dello spettacolo italiano più amate e, nel contempo, più chiacchierate per il suo privato, che tale non riesce mai a rimanere. Non per nulla qualsiasi cosa dica o non dica, faccia o non faccia, diventa subito argomento di grande chiacchiericcio e potente pettegolezzo.

Indubbiamente Belen ha vissuto una vita sentimentale molto passionale e ricca di colpi di scena. Dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Marco Boriello, quando era poco più che una ragazzina, è stata legata per lunghissimo periodo all’ex re dei paparazzi. Tuttavia è stato il suo fidanzamento con il successivo matrimonio con l’affascinante Stefano De Martino a consacrarla definitivamente la regina della cronaca rosa nostrana.

Con lui oggi fa nuovamente coppia fissa e i due sono più uniti e innamorati che mai. Quando inaspettatamente, a pochi anni dal sì, si erano detti addio, i loro fan ne erano rimasti sconvolti Per la verità ci avevano provato già in passato a ricostruire il rapporto, ma senza successo. In quel periodo la Rodriguez ha vissuto alcuni flirt e due storie importanti

I precedenti amori di Belen

Una con Andrea Iannone, oggi legato a Elodie, l’altra con Antonino Spinalbese. Con quest’ultimo aveva messo al mondo la piccola Luna Marì. Anche con l’hai stilyst spazzino, di recente protagonista alla settima edizione del GF Vip, l’idillio è durato ben poco. La bimba oggi vive con la sua celebre mamma, Stefano e il fratello maggiore Santiago, che di cognome fa De Martino.

Belen è felicissima dell’idillio ritrovato con il marito e ha anche già ipotizzato il fatto di allargare nuovamente la famiglia mettendo al mondo un altro figlio, terzo per lei ma secondo per lui. Negli scorsi giorni era stata data quasi per certa la sua gravidanza. Ora la showgirl argentina ha voluto dire come stanno realmente le cose tramite un suo post condiviso sul suo Profilo Ufficiale Instagram.

La verità sulla presunta gravidanza

Con grande ironia la Rodriguez ha smentito il fatto di essere, ora come ora, in dolce attesa. Lo ha fatto con la complicità di due cari amici, con cui è apparsa elegantissima con indosso una semplice camicia bianca e un paio di jeans morbidi. “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (fake news)”, ha scritto l’artista. Nel contempo un amico si è mostrato con una bella pancia, come se fosse lui in attesa.

La sua trovata ha molto divertito il vasto popolo del Web, nonché mamma Veronica Cozzani e la meravigliosa Sabrina Ferilli, che si è molto divertita per l’escamotage adottato dalla collega al fine di smentire l’arrivo di un nuovo bebè. Chiaramente ciò non toglie che Belen possa decidere prossimamente di diventare nuovamente mamma. In ogni caso per ora nulla da fare.