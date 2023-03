Daniele Liotti, purtroppo i fan apprendono la brutta notizia: non lo vedremo più

Una notizia ha colto alla sprovvista i fan di Daniele Liotti. Ecco perché non rivedranno più l’amato attore nel piccolo schermo.

Nato a Roma il 1° aprile 1971, Daniele Liotti è un attore italiano di grande fama. All’inizio aveva intrapreso la carriera di calciatore e proseguito gli studi iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza. Dopo sei mesi ha deciso di mollare per cercare di costruire una carriera artistica nel mondo dello spettacolo italiano.

Nel cinema ha esordito con la commedia Bidoni, ma il vero successo è arrivato con Cresceranno i carciofi a Mimongo. Ha avuto il ruolo di protagonista nelle commedie Stressati, Finalmente soli e I Fobici. A seguire nel suo curriculum ha inserito: Streghe verso nord, La vita come viene, Don gnocchi, Il dottor Zivago, Il fuggiasco.

Il duro lavoro gli ha permesso di vincere nel 2003 il Globo d’Oro come miglior attore. Nel 2014 è stata la volta di Tutta colpa di Freud e Scusa ma ti chiamo amore. E’ apparso anche nella fiction Un’altra vita accanto alla collega Vanessa Incontrada.

Nel 2017 si è calato nel ruolo di giudice di Amici facendo letteralmente impazzire il pubblico femminile. Allo stesso tempo nel piccolo schermo è comparso in qualità di membro del cast della fiction Un passo dal cielo. A malincuore potrebbe lasciare i panni del suo personaggio televisivo. Ecco come stanno realmente le cose.

L’amato attore saluta il pubblico?

Le vicende de Un passo dal cielo hanno come sfondo le Alpi venete hanno appassionato il pubblico della Rai dalla prima puntata, ovvero il 10 aprile 2011 ed è ancora in corso. All’inizio il ruolo di protagonista è stato affidato a Terence Hill, ma a partire dal 2017 è stato sostituito da Daniele Liotti (Raul Bova, invece, ha preso il suo posto in Che Dio ci Aiuti).

Liotti ha prestato volto a Francesco Neri, il quale nella settima stagione andrà via e la sua assenza sarà colmata dalla new entry. Si tratta di Giorgio Marchesi che proporrà un personaggio alquanto complesso, ma sicuramente accattivante per il pubblico. Già noto in L’allievo, Braccialetti rossi e Un Medico in famiglia, non deluderà chi gli ha dato fiducia.

Curiosità sul cast

Enrico Iannelli continuerà a essere parte integrante del cast nei panni di Vincenzo Nappi e lo stesso vale per Gianmarco Pozzoli. Tra le figure femminili non mancheranno all’appello Giusy Buscemi, Serena Insiti e Rocio Morales.

Tutto è pronto per la messa in onda della prima puntata della settima stagione. Il 30 marzo, quindi, non resta che restare sintonizzati sul canale della Rai per seguire nuove e avvincenti storie.