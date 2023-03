Uomini e Donne, fan delusi e preoccupati: famoso cavaliere sparisce dallo studio

Un amatissimo cavaliere di Uomini e Donne non è più presente nello studio televisivo. Ecco di chi si tratta e perché è assente.

Da qualche settimana il tronista Federico ha portato a termine il suo percorso scegliendo la giovane Carola. Alice è andata via con le lacrime agli occhi, ma allo stesso tempo le ha augurato il meglio. Il suo essere così diplomatica ed educata ha spinto i telespettatori a chiedere alla redazione di darle il trono nella prossima edizione.

Per ora Lavinia e Nicol ora sono alle prese con le conoscenze dei rispettivi corteggiatori. La prima potrebbe fare la scelta a breve fra i due Alessio mentre l’altra è ancora nella fase iniziale e spesso discute con Roberta Di Padua per colpa di Alessio. Quest’ultimo non ha ceduto alle avances della dama, la quale sostiene che in realtà lui è interessato. Per questo motivo lo scontro tra le due donne è inevitabile.

Per quanto riguarda il Trono Over Gemma Galgani sembra essere arrivata al capolinea con Silvio, il cavaliere che le sta facendo da settimane una corte serrata. Lei si è recata a casa sua, ma non è accaduto nulla perché non le piacciono delle sue affermazioni e di conseguenza non va oltre. Ragion per cui lui ha fatto un passo indietro.

Tina e Gianni vanno contro la dama che viene difesa a spada tratta dal parterre femminile. Nel frattempo qualcuno ha notato l’assenza di uno dei cavalieri più chiacchierati di sempre. Volete un indizio? Non ha fatto nulla per riconquistare una donna che ora è felice accanto a un altro. Molti avranno già capito.

Lui è assente nel parterre maschile

Il cavaliere in questione non è altro che Riccardo Guarnieri. Noto per la storia travagliata con Ida Platano, ha cercato in diverse occasioni di recuperare il rapporto al punto tale da chiederle di sposarlo nello studio dopo essersi ingelosito di Armando Incarnato. Poi si sono persi di vista per poi riprovare dopo anni quando lei stava conoscendo Alessandro Vicinanza. Nell’edizione di quest’anno Ida ha visto con occhi diversi Alessandro e oggi sono felicemente fidanzati.

Dopo di lei Riccardo ha provato a costruire qualcosa di stabile con la dama Gloria, però anche con lei è stato un buco nell’acqua per colpa dei suoi dubbi e paranoie. Infatti molti gli hanno detto che non cambia mai atteggiamento, anche se la persona con la quale approccia sia diversa.

Ipotetico ritorno di fiamma?

Non è chiaro perché ora Riccardo sia assente dal parterre maschile. Qualcuno insinua che abbia seguito Gloria, andata via dallo studio da sola. Avrebbe dato una possibilità a un altro cavaliere, ma anche in questo caso è stato annunciato l’addio.

Si sarà rifatto vivo Riccardo? Per ora non si sa nulla sull’argomento. Fatto sta che i più ottimisti sono certi che a breve si scoprirà qualcosa sul loro conto.