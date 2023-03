“Nella coppia fa l’uomo”: tristissimo commento su Emma Marrone | La risposta però ammutolisce tutti

Emma Marrone è di nuovo bersaglio degli haters, insultata sui social con tristissimi commenti. Hanno insinuato che nella coppia è lei a fare l’uomo e lei li azzittisce tutti con questa risposta.

Gli haters sono personaggi inutili che insoddisfatti e annoiata della loro piatta vita, insultano chiunque gli passi a tiro, personaggi famosi e non, sui social nascosti dietro il monitor di un pc. Ne sa qualcosa Emma Marrone la quale non è la prima volta che si scontra con loro. Questi “seminatori d’odio”, le hanno riservato dei tristissimi commenti, insinuando che nella coppia è lei l’uomo.

La risposta di Emma Marrone però non tarda ad arrivare e li ammutolisce tutti con queste parole. È triste che una donna ancora oggi nell’era del Progresso, sia costretta a dare ancora tante spiegazioni sulla sua vita privata e sul modo in cui vuole viverla.

Le parole di Stefano De Martino su Emma

In una recente intervista Stefano De Martino ha nuovamente parlato della sua ex ragazza, Emma Marrone e nonostante siano passati anni dalla fine della loro storia, l’argomento risulta essere ancora “caldo.” Si sono conosciuti ad Amici, cantante lei ballerino lui e il colpo di fulmine li ha travolti. La loro storia è andata avanti finché De Martino non è stato travolto da un amore più grande, quello per Belen Rodriguez, con cui ci ha fatto anche un figlio, Santiago.

E così quell’amore quasi adolescenziale, simile ad un romanzo di Moccia, è giunto al termine. Se in un primo momento tra i due o se vogliamo tra i tre, Marrone, De Martino e Rodriguez, i rapporti non erano molto pacifici, ora, merito anche degli anni passati e della maturità raggiunta, De Martino e la Marrone sono rimasti molto amici.

Come ha sostenuto lui stesso: “…ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Insieme abbiamo iniziato un’avventura televisiva che è stata per entrambi l’inizio di una nuova vita molto diversa”.

Le parole offensive contro Emma Marrone

Emma Marrone è una delle cantanti italiane più amate e seguite da sempre, purtroppo però sui suoi social a seguirla non ci sono solo i followers, ma anche gli haters. Di recente Emma è stata insultata da molti utenti, uno in particolare il quale l’avrebbe offesa con queste parole: “E comunque nella coppia lei fa l’uomo, quando parla sembra uno scaricatore del porto di Livorno”.

Ovviamente la risposta di Emma è arrivata quasi subito e ha ammutolito tutti quanti: “Mai viste tante persone inutili e ignoranti sotto lo stesso post. Fate schifo abbastanza. E pure pena. Ciao idioti”.

La Marrone è stata attaccata anche per una sua dichiarazione in cui era triste del fatto che in Italia una donna single non possa decidere di avere un figlio da sola:

“Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero perché la fecondazione assistita non è prevista. Non puoi andare dal tuo ginecologo a chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio. Nemmeno quando hai quarant’anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto”.