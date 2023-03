Il Paradiso delle Signore, matrimonio improvviso: nessuno dei telespettatori poteva aspettarselo

Il Paradiso Delle Signore, grandi novità in arrivo per l’amatissima soap opera di Rai Un. Si parla di un nuovo matrimonio. Nessuno se l’aspettava.

Anche quest’anno Il Paradiso sta mietendo un successo dietro l’altro. Le vicissitudini, le gioie e i numerosi dolori dei suoi indiscussi protagonisti piacciono sempre di più. Ciò accade sia per quel che concerne quelli definibili, a buona ragione, storici, che quelli entrati recentemente all’interno del corposo cast.

I colpi di scena sono praticamente all’ordine del giorno e risultano sostanzialmente più che vincenti. Tutto ciò che accade all’interno della serie è molto chiacchierato e commentato in Rete. Non per nulla sorgono come funghi dopo un’intensa giornata di pioggia pagine e gruppi Social dedicati non solo alla soap in toto, ma anche ad alcuni personaggi che maggiormente appassionato il grande pubblico.

Il Paradiso non è solo seguitissimo nel corso della messa in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno, ma anche nella summa di tutte le puntate trasmesse in quella settimana che va trasmessa ogni sabato pomeriggio come sorta di emozionante maratona su Rai Premium, canale 25 del Digitale Terrestre.

Nuovi colpi di scena per la soap

Ovviamente poi sono tutte quante disponibili free su Rai Play. Anche qui sono a dir poco cliccatissime. Insomma, è ben chiaro a tutti che il successo del Paradiso Delle Signore, ispirato a un omonimo e assai intenso romanzo di Emile Zola, sia praticamente inarrestabile. Lo è nonostante i cambiamenti e gli addii, in certi casi inaspettati e clamorosi, di tanti volti storici, entrati direttamente nei cuoi pulsanti dei più affezionati telespettatori.

Telespettatori che ora sono rimasti estasiati nell’appurare che a breve ci potrà essere un nuovo matrimonio. A rendere ancora più forte e sconvolgente la notizia è l’annuncio di chi saranno gli sposi. In poche parole, stando all’ascolto di un potente e succulento rumors, rilasciato da Blasting News, il ritorno del personaggio di Marco a Milano potrebbe gettare nuovamente nello sconforto più totale la bella Gemma.

Che scelta farà la venere?

Lei è in attesa di un bimbo proprio da lui, che era uscito da un po’ di scena. Ora che il suo grande amore è ritornato, lei si sposerà comunque, oppure rifiuterà il matrimonio con l’affascinante Roberto? E soprattutto il Di Sant’Erasmo avrà capito che il figlio che porta in grembo la venere è il suo oppure no?

Ci sarà un’happy end per loro? Tutto questo si scoprirà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso Delle Signore. Inoltre, stando sempre all’ascolto di altre voci di corridoio, quest’ultime si prospettano particolarmente emozionanti e ricche di altri colpi di scena, che da sempre hanno contraddistinto in modo marcato e convincente la seguitissima soap dell’Azienda di Viale Mazzini.