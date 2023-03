“Tumore se l’è portata via”: lacrime infinite per l’ex di Ballando con le Stelle | Morte in 15 giorni

Una vera e propria tragedia si è abbattuta sull’ex concorrente del programma danzereccio di Rai Uno. Un tumore se l’è portata via dopo pochissimi giorni. Il messaggio ricco di acuto dolore di chi è rimasto.

Perdere una persona cara rappresenta sempre qualcosa di doloroso e tragico da sopportare per chiunque. Se poi tutto ciò accade all’improvviso e a causa di una malattia che ha fatto tristemetne capolino nella sua vita e che l’ha portata via da questo mondo in pochissimi giorni, il trauma può assumere toni davvero giganteschi.

Il tumore talvolta non perdona e le cure servono davvero a ben poco, se non per alleviare i dolori troppo forti del malato. Stare accanto a una persona che soffre non è di certo facile, soprattutto a livello psicologico ed emotivo. Ovviamente é si teme di non riuscire a darle la forza necessaria per affrontare il calvario, che talora deve purtroppo vivere.

Talvolta la morte di chi amiamo avviene in maniera talmente repentina da lasciarci interdetti e da non farci comprendere che realmente quella persona non fa più parte di questo mondo. Una donna è stata portata via da un bruttissimo tumore al cervello in soli 15 giorni a 85 anni di età. Soffriva da moti anni di Alzheimer, come aveva raccontato in precedenza ai giornali in il suo tanto celebre marito, che ora ha il cuore dilaniato dal dolore per la scomparsa dell’adorata moglie.

Il dramma della famiglia della donna

A parlare oggi della morte della donna di nome Lucia, scomparsa circa un mese fa, a Storie Italiane, il talk di successo condotto della meravigliosa Eleonora Daniele. È stata la figlia, attrice di grande successo ad aprire il rubinetto. L’abbiamo anche ammirata di recente come ballerina a Ballando Con Le Stelle, nonché al Cantante Mascherato, in compagnia del suo amato papà, al quale è a dir poco legatissima.

L’ex star di Ballando ha parlato a lungo, non trattenendo il dolore e le lacrime, della terribile consapevolezza che aveva da tempo, ovvero che la sua amata mamma sarebbe morta di lì a breve. Si tratta di una dichiarazione molto forte e tragica, che ha spezzato in men che non si dica i cuori dei numerosi telespettatori della Daniele.

La dichiarazione strappalacrime della figlia in TV

“Sapevo che mia madre sarebbe morta, ma la mia paura più grande era quella che non mi avrebbe riconosciuto”, ha svelato quasi tutto d’un fiato la meravigliosa Rosanna Banfi, figlia del mitico Lino. Poco dopo l’artista ha aggiunto: “Fortunatamente noi non siamo arrivati a questo punto, mamma si è spenta prima che arrivasse a non ricordare chi fossimo noi familiari”.

Anche papà Lino ha parlato di recente del grande vuoto che ha lasciato all’interno della sua vita la scomparsa dell’adorata moglie Lucia. “È dura, le persone che vivono insieme da una vita, attaccati come la colla e la carta, se improvvisamente strappi la carta, non c’è modo di rimetterla insieme. È tutto così frastornante, strano”, ha dichiarato l’attore visibilmente commosso a Verissimo.