Francesca Manzini, completamente struccata e senza filtri: pizzicata la mattina presto così

Francesca Manzini si è mostrata in un modo del tutto inaspettato sui social. Ecco la foto che ha pubblicato di recente sul suo profilo Instagram.

Francesca Manzini è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua professionalità abbinata a un sorriso che mostra sempre al vasto pubblico della Mediaset. Adesso è al timone della conduzione di Striscia la notizia con il simpatico collega Gerry Scotti per l’ennesima edizione. Chiaro segno che la loro coppia non delude mai.

Nata a Roma il 10 agosto 1990, ha fatto il suo primo debutto in televisione nel 2009 con l’imitazione di Mara Venier nel programma Rai Festa Italiana. Nel 2015 si è fatta conoscere ulteriormente partecipando a una puntata di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’anno successivo accanto a Rossella Brescia ha riscosso successo in Tutti pazzi per RDS in onda su Radio Dimensione Suono.

Nel 2018 è stata ospite di Caterina Balivo in Vieni da me e successivamente ha partecipato ad Amici celebrities dove non è riuscita ad accedere alla puntata finale. Nel 2019 è entrata a far parte del cast del tg satirico di Antonio Ricci. Ha anche dato sfogo alle sue doti canore nella decima edizione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere parte della sua vita sui social, sia di lavoro che della sfera personale. Nel suo profilo Instagram tra gli ultimi scatti non è passato inosservato uno dove si esalta ancor di più il suo fascino.

“Good morning, last week let’s go!”

Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino indiscusso, in quanto semplice e non artefatto. Senza alcuna ombra di dubbio è una delle donne che ancora non ha ceduto alla tentazione del ritocco, una caratteristica che la rende più unica che rara. Da aggiungere la spiccata ironia che regala sorrisi ai telespettatori di canale 5.

Di recente ha pubblicato una foto in cui conferma quanto detto. E’ evidente che ha immortalato il momento del risveglio, quindi senza trucco. Anche se ha lo sguardo assonnato, è pur sempre bellissima. Sicuramente non ha nulla da invidiare a nessuno.

“Iniziare con la prospettiva giusta”

Nel giro di poco tempo ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è molto amata. Un utente social ha catturato l’attenzione per aver espresso un pensiero davvero unico nel suo genere.

“Lasciare andare i fallimenti e i successi della settimana precedenti ti permette di concentrarti sulle opportunità presenti e future…è importante utilizzare le lezioni apprese dalla settimana precedente per migliorare le prestazioni e i risultati di quella corrente“.