Dramma Roberto Bolle: subdola ‘maledizione’ ha colpito anche lui

Roberto Bolle ha fatto una dichiarazione shock: racconta il suo dramma in diretta, nessuno vuole lavorare con lui per colpa sua. Questa sua particolare caratteristica l’ha aiutato da un lato ma dall’altro gli ha fatto “terra bruciata”.

Il grande ballerino Roberto Bolle ha rivelato in diretta il dramma che lo attanaglia da sempre. Per colpa “sua” nessuno vuole lavorare con lui, questa particolare caratteristica l’ha aiutato molto nel ballo ma nello stesso tempo gli ha reso la vita difficile.

Roberto Bolle, viene considerato il ballerino italiano più famoso al mondo, grazie alla sua bellezza e al suo fisico da statua greca, porta bellezza ovunque. Ogni volta che danza, ogni volta che fa anche solo una piroetta, lo fa con una tale perfezione da lasciare tutti “senza fiato”, anche a chi il balletto proprio non piace.

Chi è Roberto Bolle?

Roberto Bolle è il ballerino piemontese, nato a Casale Monferrato nel 1975, più famoso di sempre nel suo campo. È l’unico ad essere diventato in contemporanea, Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, nonché Guest Artist al Royal Ballet. Un prodigio della danza per dirla in poche parole.

Famoso per aver interpretato numerosi spettacoli, Roberto da un po’ di tempo a questa parte, porta la sua grazia non solo a teatro, ma anche in televisione, con programmi quali Roberto Bolle – La mia danza libera e Danza con me. Come ha lui stesso aveva dichiarato: “La tv non è il mio mezzo, ma oggi sono molto di più a mio agio. Anche il Roberto Bolle ballerino è cambiato. Scelgo sicuramente oggi dei ruoli che mi stanno bene ora che ho 47 anni…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DonnaPOP (@donnapop)

La “maledizione” di Roberto Bolle

L’Étoile Roberto Bolle ha raccontato in diretta il suo dramma, per colpa della sua bellezza, nessuno vuole lavorare con lui, in quanto in molti non lo considerano credibile. Come dice il detto? “Troppo bello per essere vero”.

Bolle ha dichiarato che la sua bellezza l’ha aiutato molto nella danza in quanto in quel mondo l’estetica è fondamentale, ma molte volte ha vissuto il dramma di non essere preso in considerazione perché considerato poco credibile. Sicuramente vista la sua lunga carriera, si saranno dovuti tutti quanti ricredere.

Ecco cosa aveva dichiarato anni fa:

“La bellezza ci salverà: è il motto del mio regno. Se vivi nel bello diventi una bella persona. Dunque lezioni di musica, poesia, arti nelle scuole. Non un’oretta a settimana come si fa ora: importanza prioritaria. Soprattutto per la danza. Sì, non tutti sono portati a diventare delle étoile, o lo desiderano. Ma il movimento coordinato del corpo e la musica, insomma il ballo, ogni ballo, ci rendono migliori…La bellezza nella vita che ci sta intorno va ricercata sempre”.