Antonella Clerici con la voce rotta dal pianto: lacrime a È Sempre Mezzogiorno

Antonella Clerici, la meravigliosa conduttrice di È Sempre Mezzogiorno con il cuore in mille pezzi e lacrime copiose sul viso. I telespettatori sconvolti quanto lei.

Da qualche anno a questa parte la meravigliosa conduttrice e giornalista ci fa compagnia, dal lunedì al venerdì, su Rai Uno poco prima dell’ora di pranzo con il suo seguitissimo È Sempre Mezzogiorno. Qui ci allieta per un paio d’ore insieme a di vip e al suo affiatatissimo team lavorativo tra chiacchiere, consigli per la casa e squisite ricette.

Non mancano poi telefonate in studio e divertenti giochi con accattivanti montepremi rivolti ai suoi stimati telespettatori, che letteralmente l’adorano. Grande successo ottiene pure la rivista a uscita mensile strettamente legata al programma, ove possiamo ritrovare i suoi indiscussi protagonisti con interviste a cuore aperto.

Immancabili poi tante ricette, dall’antipasto al dolce, tutte da provare nelle nostre cucine di casa. Antonella è indubbiamente una grandissima professionista con alle spalle una lunga gavetta e un curriculum professionale di massimo rispetto. Se oggi può essere considerata e pure a buona ragione, l’indiscussa regina dei fornelli in TV, in passato lo è stata del giornalismo sportivo, per lo più legato al calcio.

Un professionista con un gran curriculum

Ha poi condotto moltissimi programmi di successo di vario genere in prime time, adatti sia ai grandi che ai piccini. Ultimamente l’abbiamo vista al timone sia della versione Senior che Kids, di The Voice accompagnata dai suoi amatissimi giudici. Stiamo parlando dei veterani Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino e dei Ricchi e Poveri, appena giunti alla corte di Antonella.

La Clerici non è solo una donna vincente per quel che concerne il lavoro, ma pure nel privato. Non per nulla da anni è felice accanto all’affascinante Vittorio Garrone. Con lui vive in una splendida casa nel bosco che sovente ci mostra orgogliosa sui Social, sia tramite video che fotografie.

Il dolore immenso nel ricordo di un grande collega

Qui appare anche in compagnia dell’adorata figlia Maelle, oggi adolescente e più bella che mai. Per lei mamma Antonella usa sempre parole dolcissime e ricche d’amore che suscitano grandi emozioni e vera e propria commozione nei cuori dei suoi estimatori. Estimatori che si sono unti a lei nel dolore e nel ricordo di un grande del mondo televisivo e del giornalismo che da qualche giorno non c’è più.

Stiamo parlando del compianto Gianni Minà. La conduttrice lo ha voluto ricordare all’inizio dio una puntata del suo È Sempre Mezzogiorno. Nel farlo è scoppiata in un pianto a dirotto in diretta. Le sue lacrime hanno portato alla commozione anche il suo team lavorativo e i suoi cuochi che sono, oltre che suoi fidati collaboratori, pure suoi grandissimi amici.