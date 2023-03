Pomeriggio 5, due ospiti ci vanno giù pesante e scoppia la ‘rissa’ | D’Urso costretta a intervenire

A Pomeriggio 5 c’è stata la “Terza Guerra Mondiale”, scoppia la rissa tra due ospiti e le cose sfuggono “di mano”. Barbara D’Urso è stata costretta ad intervenire per placare gli animi. Cosa sarà mai successo?

Barbara D’Urso oltre ad essere una nota conduttrice, si è dovuta improvvisare anche un arbitro come nella boxe. Durante una puntata trasmessa al programma Pomeriggio 5, due ospiti ci sono andati giù pesanti ed è così scoppiata la rissa. La D’Urso è costretta ad intervenire per calmare gli animi prima di rischiare di essere bandita dalla fascia protetta.

La nota conduttrice e attrice Barbara D’Urso famosa soprattutto per la sua conduzione “col cuore” di programmi quali Pomeriggio 5, Domenica 5, Live non è la D’Urso e così via, ha appena fatto in tempo a sotterrare l’ascia di guerra con il suo “nemico-amico” Lucio Presta, con il quale ha fatto pace con un “caffeuccio” postato sui social che già deve iniziare una nuova battaglia con il suo programma.

Un po’ di chiarezza prima di iniziare

Prima di svelarvi il motivo della rissa in diretta avvenuta ai microfoni di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, dobbiamo fare un attimo il punto della situazione. La prima ospite che ha dato il via al tutto è stata una ex gieffina, la quale è passata dall’essere moglie di un noto principe a compagna di un noto direttore di una testa giornalista molto famosa. Attualmente partecipa a diversi talk show firmati Mediaset, tra cui è opinionista fissa al programma di Barbarella.

L’altra ospite a cui “è partito l’embolo” come si dice oggi, è la sorella di un gieffino, nota influencer, la quale è stata bandita da un resort family per le sue dichiarazioni “piccanti” rilasciate al programma Le Iene in cui rivelava le volte in cui faceva l’amore al giorno con il suo focoso fidanzato. La donna non solo è stata bandita da quel resort, nel quale doveva soggiornare gratuitamente con tutta la sua famiglia, ma anche da tutta la catena di quel marchio.

Guendalina Tavassi furiosa: “Sono stata bandita dagli hotel per famiglie” #Pomeriggio5 pic.twitter.com/tRqRVlSgNA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 28, 2023

La rissa sedata da Barabra D’Urso

In una recente puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è stata costretta ad intervenire per placare una rissa molto accesa scoppiata tra Patrizia Groppelli e Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo è stata attaccata dalla Groppelli per via della sua polemica sulla cancellazione della sua prenotazione dal resort family nel quale doveva soggiornare.

Ecco che cosa ha detto la Groppelli: “Ti hanno invitato loro per andare a sponsorizzare e se poi ci ripensano possono farlo. C’è tanta gente che si merita più di te di andare gratis in questi alberghi. Essere influencer significa anche dare il buon esempio, non fare la bulletta con me…Guarda sei esattamente come tuo fratello, una bulla di periferia. Mi ha insultato lei Barbara…”.

Ovviamente la replica della Tavassi non è tardata ad arrivare: “E io che cattivo esempio ho dato? Io penso che ci sono altre opinioniste che meritano più di stare lì, visto le cavolate che stai dicendo…”.