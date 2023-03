Isabel, come si comporta con il nuovo compagno di mamma Ilary: la foto deluderà Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più una coppia da molto tempo. Tuttavia rimarranno genitori per sempre di tre figli, tra cui la piccola Isabel. Come si è comportata la bimba con il nuovo compagno della mamma.

Sebbene siano passati molti mesi dall’annuncio ufficiale della loro separazione, ancora oggi tiene fortemente banco sul Web e sulla Carta Stampata. Del resto sono entrambi due personaggi molto amati dagli italiani di ogni età. Inoltre la loro unione, prima il fidanzamento poi sfociato in un meravigliosa matrimonio, ha fatto sognare i più.

Hanno messo al mondo tre figli, quali Christian e Chanel, oggi adolescenti, e la piccola Isabel, che ha da poco compiuto i suoi primi 7 anni di età. Per lei la sua celebre mamma ha organizzato una stupenda festa, della quale ci ha resi partecipi con alcuni video e scatti caricati e condivisi sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Per l’occasione la conduttrice dell’Isola Dei Famosi si è mostrata super in forma con una tutina nera aderente e stivali rosa dal tacco medio alto e a spillo. Da un po’ di tempo a questa parte la Blasi appare raggiante, per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori. Il motivo è l’amore del suo nuovo compagno di vita.

Ilary e Bastian non si nascondono più

Stiamo parlando dell’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale non si nasconde più. Ci sono già state le classiche e fondamentali presentazioni ufficiali sia in famiglia che presso gli amici più cari. Ora Ilary però ha computo il passo successivo, nonché assai delicato, di far conoscere il suo lui, del quale è sempre più innamorata, alla piccola di casa, ovvero Isabel.

Con il suo compagno e la bimba ha trascorso un meraviglioso pomeriggio al parco nella Capitale, tra giochi, risate e un buon gelato. Le fotografie di questi speciali ed emozionati momenti sono state pubblicate in esclusiva dal magazine Chi, che è stato tra l’altro anche il primo a mostrarci mesi e mesi fai i primi incontri d’amore tra la Blasi e Muller.

Uno splendido pomeriggio al parco

Nelle fotografie possiamo notare Isabel che si fa prendere in spalle dall’uomo e che pare trovarsi molto in sintonia con lui. Inoltre ha accettato di camminare mano nella mano non solo con la sua adorata e bellissima madre, ma anche tenendo quella del suo nuovo compagno. Certamente ciò avrà scaldato il cuore di Ilary che, prima di essere una compagna e una fidanza, è una mamma.

Sta di fatto che molti in Rete stanno mormorando su come avrà potuto reagire papà Pupone nel vedere la sua Isabel così complice col nuovo amore della sua ormai ex consorte. Una consorte sempre più vincente non solo sul lavoro, ma anche nella vita privata, che da un po’ di tempo ha ricominciato a sorriderle.