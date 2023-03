Michelle Hunziker, tutto pronto per fare la nonna manca solo una cosa: “Sto cercando di capire cosa…”

Michelle Hunziker, la meravigliosa showgirl svizzera è emozionata più che mai. Prontissima per diventare per la prima volta nonna. Le manca solo una cosa.

Indubbiamente la Hunziker è ancora oggi una delle artiste più amate e apprezzate nel nostro Paese. Ha dimostrato ben presto di essere non solo bellissima e dotata di una fisicità notevole, ma anche di grandissimo talento. Dopo tante co-conduzioni e conduzioni, ha entusiasmato i suoi numerosi estimatori con il suo one woman show Michelle Impossibile, di recente andato in onda con la sua seconda edizione su Canale 5.

Michelle è anche molto attiva in Teatro e grazie a questa su intensa esperienza è molto cresciuta dal punto di vista umano, come ha rivelato lei stessa in alcune interviste. Oltre i successi professionali che la rendono molto felice e orgogliosa di sé, ora a farle battere sempre più forte il cuore è l’arrivo più che imminente del suo primo nipotino. Ora lei non sta più nella pelle all’idea di poterlo tenere tra le braccia.

A renderla nonna per la prima volta in assoluto è la figlia Aurora, nata nel corso della sua lunga e appassionante relazione con Eros Ramazzotti, che è stato anche il suo primo marito. I due oggi sono in ottimi rapporti e se da un lato Michelle si professa single dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi e la sua liason col medico Giovanni Angelini, lo stesso non si può dire di lui.

Michelle non sta più nella pelle

Il cantautore romano difatti pare essere fidanzato con una bellissima e giovane donna, che secondo molti potrebbe essere Giulia Accardi. Sta di fatto che entrambi, sia Eros che Michelle, sono molto elettrizzati per il fatto di diventare nonni per la prima volta nei prossimi giorni. Se da un lato l’artista romano, nel corso di una sua ospitata a Domenica In, ha già svelato che nonno pensa di poter essere, sostenendo che non sarà prodigo di regali materiali, nonna Michelle si è data alle pazze spese assieme alla figlia.

La ragazza ha preparato da tempo la cameretta che ospiterà il bambino quando giungerà per la prima volta a casa. Anche lei non sta più nella pelle all’idea di tenere tra le braccia la sua creatura, così come il suo compagno di vita Goffredo Cerza, nonché papà del nascituro. Ora la Hunziker, durante una sua intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, ha parlato della gravidanza di Aury, rilasciando dolci rivelazioni.

Michelle e la sua particolare ricerca

“Non vedo l’ora di spupazzarmi mio nipote. Dopo tre figlie femmine, finalmente un maschietto”, ha raccontato la showgirl, che ad oggi è mamma non solo di Aurora, ma anche delle piccole Sole e Celeste. Quest’ ultime sono frutto del suo amore con il bellissimo Tomaso Trussardi, suo secondo ex marito.

L’artista ha anche svelato che al di là dell’immensa gioia che sta provando in questo momento è molto attiva per quanto concerne una particolare ricerca. “Ora sto cercando di capire quali giocattoli piacciono più ai maschi“, ha raccontato Michelle, strappando un sorriso ai suoi numerosi fan, che la trovano sempre più bella e radiosa che mai.