“Obesa”: ex vippona trattata malissimo per la sua forma fisica | Com’è cambiata prima e dopo il Gf Vip

GF Vip 7, nell’attesa di scoprire il vincitore o la vincitrice di questa frizzante e chiacchierata edizione, un’ex concorrente nella bufera. Lei nel mirino per la sua forma fisica.

Indubbiamente quest’anno sono state numerose e pressanti le gatte da pelare per Alfonso Signorini. Il giornalista e conduttore è stato infatti costretto ad affrontare numerose problematiche fin dalle prime puntate della settima edizione del padre di tutti i reality in versione vip. Il primo fatto a preoccuparlo è stato il cosiddetto caso Marco Bellavia che ha pure fatto molto scalpore.

Si è parlato a lungo di bullismo e hanno iniziato a essere attuate eliminazioni e squalifiche a gogo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Non sono mancate pesantissime diatribe per i concorrenti, dove sono volate parolacce e insulti pesantissimi. L’AD delle Reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha pertanto deciso di intervenire dando una sonora lavata di capo ai partecipanti, invitandoli a comportarsi meglio.

Stesso discorso per quanto concerne indumenti e outfit scelti dai concorrenti. Ed è per questo motivo che sono aumentate a dismisura le squalifiche, che talora hanno preso in contropiede non solo gli stessi squalificati ma pure i telespettatori. Fra di esse ricordiamo quelle dei bellissimi Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, che avevano intessuto entrambi relazioni importanti nate fra quelle mura.

Eliminata la più amata dal grande pubblico

Edoardo con Antonella Fiordelisi, mentre Daniele con Oriana Marzoli. La prima è uscita di recente, decisamente a sorpresa dal gioco, tramite il televoto, sotto espressa richiesta della madre di lei. La donna, vedendo la figlia soffrire per l’uscita dal gioco del suo innamorato, aveva chiesto espressamente sui Social ai fan e ai numerosi telespettatori di votarla al televoto.

Una richiesta che è stata ascoltata e che ha lasciato l’amaro in bocca alla gieffina, che avrebbe in ogni caso voluto continuare la sua avventura all’interno del GF Vip. Per molto tempo tra l’altro è risultata, classifiche e dati alla mano, fra le preferite di questa spumeggiante edizione. Pertanto per molti, se non fosse stata eliminata al televoto, avrebbe potuto essere lei a vincere.

Le accuse di Fabrizio

Una volta uscita dalla Casa ha potuto riabbracciare il suo amato Edoardo e iniziare a vivere la sua storia d’amore alla luce del sole. Ha rincontrato amici, familiari e parenti vari. Inoltre è andata a fare visita al suo manager, nonché pigmalione, Fabrizio Corona. È stato proprio quest’ultimo a parlare di lei e dell’incontro avvenuto, pubblicando alcuni video su Telegram.

Nel rivolgersi alla gieffina ha svelato che quando la guardava in TV mentre lei era all’interno della Casa, gli era apparsa ingrassata, se non addirittura obesa. Una fatto che poi ha smentito una volta che l’ha rivista dal vivo dopo tanto tempo. L’ex re dei paparazzi ha anche avuto modo di conoscere Edoardo, che ha definito molto carino e un vero amore.