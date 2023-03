Sonia Bruganelli ‘beccata’ nella vasca con un altro uomo: altro che Paolo, è lui il suo vero amore

Sonia Bruganelli, la meravigliosa opinionista del GF Vip 7, in una vasca da bagno in compagnia di un uomo. Non si tratta del suo Paolo.

Quest’anno, con la sua bellezza e la sua lungimiranza, la splendida manager e produttrice TV ha conquistato, in men che non si dica, i numerosi telespettatori della settima e assai chiacchierata edizione del padre di tutti i reality in versione vip. In qualità di opinionista dice la sua con il suo stile pungente, che sempre la contraddistingue.

Ad affiancarla in questa nuova avventura la splendida Orietta Berti, che per accettare l’invito di Alfonso Signorini, avrebbe a quanto pare dovuto rinunciare a partecipare a Quelle Brave Ragazze. Il programma nel corso della nuova stagione, va in onda su Sky e vede come indiscusse protagoniste on the road Sandra Milo, Mara Maionchi e, al posto della cantante di Cavriago, Marisa Laurito.

Già in passato Orietta aveva lasciato il suo impegno di giudice a The Voice per partecipare al padre di tutti i reality. Sonia, che ama solitamente operare dietro le quinte, ha accettato di buon grado di svolgere la mansione di opinionista per il programma. Un ruolo che pare calzarle a pennello e che secondo molti utenti in Rete potrebbe ricoprire anche nella prossima stagione.

Una donna bellissima

Donna bellissima e pure molto cliccata in Rete, in particolare sui suoi vari profili ufficiali presenti sui Social., ama mostrarsi nella sua quotidianità .In passato è stata pure criticata per il suo modo, secondo alcuni, di ostentare un po’ troppo il suo amore per il glamour e soprattutto per il lusso.

Sonia ha sempre risposto con acuto coraggio alle accuse. Inoltre ama mostrare anche i libri appena letti e che si sente di consigliare per una sana lettura ai suoi numerosi followers. Tuttavia ora a far parlare di lei e pure a lungo, è uno scatto che la immortala in una vasca da bagno assieme a un uomo che non è il marito.

In vasca con il suo grande amore

Si tratta del bellissimo figlio Davide. I due hanno realizzato insieme un selfie molto dolce e tenero, che ha in men che non si dica scaldato i cuori dei numerosi estimatori della Bruganelli. Impossibile non notare l’incredibile somiglianza tra madre e figlio. Non per nulla sono due autentiche gocce d’acqua.

Entrambi bellissimi hanno, ottenuto una pioggia di cuoricini palpitanti e di tanti commenti. Il ragazzo da tempo non vive più in casa coi suoi genitori, ma a Trieste per motivi lavorativi legati allo sport. Sonia ha raccontato nel corso di una sua ospitata a Verissimo di essere molto orgogliosa dei successi ottenuti dal figlio ma di sentire terribilmente la sua mancanza, dal momento che, quando viveva ancora con loro, Davide era molto presente nelle loro vite e viveva moltissimo la casa.