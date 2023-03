Paolo Ciavarro lontanissimo da Donnamaria: ha preferito Clizia a lui | Amicizia appesa a un filo

È gelo tra le due star di Forum Paolo Ciavarro ed Edoardo Donnamaria. C’entra in qualche maniera la splendida Clizia.

Sono entrambi due bellissimi giovani, nonché due volti molto amati e apprezzati del Piccolo Schermo, per lo più da giovani e giovanissimi. Tutti e due hanno vissuto un’assai intensa e chiacchierata esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Se il biondo Paolo l’ha fatto nel 2020, l’altro l’ha appena conclusa, per via di una squalifica, che l’ha lasciato a dir poco interdetto.

Entrambi hanno conosciuto proprio all’interno del padre di tuti i reality in versione vip una donna che ha iniziato a fare battere loro sempre più forte il cuore. Ciavarro ha dimostrato fin da subito che era lei quella con la quale fare sul serio, con tanto di convivenza. Lui e la sua Clizia sono felici e più innamorati che mai e l’arrivo del piccolo Gabriele, che ha poco più di un anno, ha suggellato ancor di più l’importanza del loro amore.

Per quanto concerne Donnamaria il suo legame con la splendida Antonella Fiordelisi, anche lei da poco uscita dal gioco, non tramite squalifica ma per via del televoto, è ben più fresco ed è risultato fin da subito alquanto turbolento, oltre che ricco di alti e bassi. La schermitrice ha molto sofferto quando lui è stato costretto ad abbandonare la Casa. Ed è per tale motivo che la madre ha chiesto espressamente sui Social agli estimatori della figlia e al grande pubblico di farla uscire tramite televoto.

Clizia e il suo attacco frontale

A quanto pare l’hanno ascoltata e ciò avrebbe inizialmente irritato la Fiordelisi che, nonostante sentisse forte la mancanza del suo Edoardo, voleva proseguire la sua avventura all’interno del programma. Una volta uscita e apparsa in studio. Qui ha avuto l’ennesimo battibecco con Micol Incorvaia, che ha suscitato non poche critiche anche da parte dell’opinionista Orietta Berti e di Giulia Salemi.

La sorella maggiore Clizia ha preso in men che non si dica le difese della sorella minore tramite una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, che di lì a poco ha cancellato. Tuttavia alcuni utenti sono riusciti non solo a visionarla in tempo, ma anche a screenshottarla, rendendo così visibile il suo contenuto.

Due colleghi del Piccolo Schermo sempre più distanti

In tale Storia l’influencer sosteneva che la sorella stesse con un vero uomo e non con uno slave. Una dichiarazione molto forte e ironica, che si riferiva chiaramente ad Edoardo e ad Antonella. Sta di fatto che ora come ora Paolo non si è fatto più vedere vicino ad Edoardo nemmeno per un selfie a Forum, ove operano entrambi.

Ciò ha lasciato l’amaro in bocca ai più, anche perché prima dell’esperienza di Donnamaria al GF Vip, i due erano molti amici, tant0’è che lo stesso Ciavarro, nuovamente gradito ospite a Verissimo, aveva commentato la storia d’amore tra Edoardo e Antonella, dando pure dei consigli al collega. I fan di entrambi ora sperano di rivederli nuovamente vicini e una tregua tra Clizia, lo stesso Edoardo e Antonella.