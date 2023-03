Raimondo Todaro ‘ha vinto la puntata’: l’ultima indiscrezione fa impazzire i fan

Secondo fonti attendibili pare che Raimondo Todaro avrà la meglio sugli altri maestri di Amici. I dati parlano chiaro.

Raimondo Todaro è per il secondo anno di fila uno dei maestri di ballo del talent show di Amici di Maria De Filippi. Spesso discute con la collega Alessandra Celentano per via di opinioni diverse sugli allievi. In passato, per esempio, a distanza di qualche mese dal Serale ha dato un banco a più persone e la Celentano non era affatto d’accordo.

Il motivo? Più allievi meno possibilità di assegnare la maglia oro a coloro che si sono impegnati nella sala prove da inizio anno scolastico. Tra le new entry c’è stata Benedetta Vari, la quale è pur sempre presente nello studio il sabato sera, ma in qualità di partner di Mattia Zenzola. Ciò ha spinto in tanti a chiedere che fine avesse fatto Francesca Tocca.

Qualcuno ha parlato di crisi coniugale e non sarebbe la prima volta, dato che si erano già lasciati qualche anno fa. Eppure nella prima puntata la ballerina professionista è entrata nello studio per dare il premio del Guanto di sfida con delle forme sospette. Di conseguenza si è fantasticato su una presunta gravidanza.

Se così fosse i fan sarebbero felici perché la famiglia Todaro si allargherebbe ulteriormente e Jasmine avrebbe un fratellino o una sorellina. Per ora i diretti interessati tacciono. A prescindere da tutto è un periodo magico per il maestro. Ulteriore soddisfazione l’avrebbe avuta con una vittoria schiacciante sui suoi colleghi.

“La capolista se ne va”

Essendo un personaggio pubblico, Raimondo Todaro è molto attivo sui social. Tende a pubblicare tanti scatti della sua quotidianità in cui alterna lavoro e vita privata. Di recente ha voluto spoilerare una piccola parte di ciò che è avvenuto.

E’ ben gradita quella che permette ai maestri di mostrare il proprio talento. Le tre coppie, formate da Rudy Zerbi-Alessandra Celentano, Arisa-Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini-Emanuel Lo, regalano dei momenti divertenti. Il primo duo opta per l’ironia, abbandonando così l’etichetta dei perfidi maestri. Eppure non basterà perché stando ai dati condivisi da Todaro, sarà proprio lui a portare a casa la vittoria del Fantamici.

Un addio imminente?

Si stanno facendo sempre più insistenti le voci di un presunto ritiro di Raimondo Todaro. Probabilmente sarà sostituito da Giuseppe Gioffré, ex ballerino e attuale giudice del Serale.

Non è chiara la faccenda. Fatto sta che ultimamente sembra diverso dal solito. Chi lo segue da anni nel piccolo schermo non ha potuto non notare questo dettaglio. Per scoprire cosa accadrà non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.