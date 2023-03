LDA, dopo tanti anni l’ha ammesso solo ora: l’agghiacciante retroscena per colpa dei genitori

LDA, il giovanissimo cantante, figlio di Gigi D’Alessio, ha ammesso dopo tanti anni un’agghiacciante retroscena che ha vissuto per colpa dei suoi genitori. Nella sua canzone ha raccontato tutto quello che ha provato.

Dopo la sua esperienza a Sanremo, LDA torna a far parlare di sé per via di un retroscena agghiacciante rilasciato dopo tanti anni. Questa storia l’ha segnato profondamente e ha vissuto tutto questo per colpa dei suoi genitori.

Per un bambino non è mai facile vivere la separazione dei propri genitori e LDA lo sa bene, per questo nel suo ultimo brano ha fatto riemergere tutto quello che l’ha fatto stare male in passato. Probabilmente questo è stato anche un suo modo per fare uscire quella rabbia repressa che tanto l’ha fatto soffrire.

Chi è LDA?

LDA alias Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio e di Carmela Barbato è un rapper e cantante italiano, nato a Napoli nel 2003. Fin da ragazzino ha sempre coltivato la passione del cantante, seguendo le orme di papà Gigi, esibendosi per la prima volta nel 2020 con il suo primo brano, Resta. Nel 2021 diventa uno studente del talent Amici di Maria De Filippi, classificandosi quinto nella categoria cantante, venendo eliminato poi nelle puntate finali del serale.

Nonostante ciò, prosegue la sua carriera di cantante con brani quali Quello che fa male, Sai, Scusa, Io volevo solo te, Bandana e così via. Partecipa all’edizione del Festival di Sanremo 2023, con il brano Se poi domani, facendosi molto apprezzare anche per il duetto insieme a Alex Britti del brano cover, Oggi sono io.

Qualche giorno fa LDA ha festeggiato i suoi 20 anni in un locale a Napoli, insieme a sua mamma Carmela, suo padre Gigi con la sua nuova compagna Denise Esposito e la sua fidanzata, Miriam Galluccio. Circondato dall’affetto dei suoi cari e dei suoi amici, il figlio di Gigi ha trascorso una serata spensierata, come si può vedere dalle foto postate dalla sua fidanzata sui social.

Il retroscena confessato da LDA

LDA, ha da poco confessato un triste retroscena di quando era piccolo che ha vissuto per colpa del divorzio dei suoi genitori. Anche se con loro adesso va tutto bene, in passato non è sempre stato così. Tutte quelle sensazioni che il giovane rapper ha vissuto, dagli attacchi di panico alle ansie, il cantante le ha inserite nel suo nuovo brano, Luca.

Ecco che cosa ha dichiarato in merito LDA:

“Luca erano dodici fogli scritti a penna: quella sera scrissi così tanti pensieri. Non l’ho fatta ascoltare ai miei genitori, non gli ho chiesto il consenso e non ho paura che vada a finire nel gossip. È una notizia che è già stata detta e stradetta. Da piccolo i bambini mi portavano il giornale con la separazione dei miei genitori a scuola, lo mettevano sul banco. Alla fine io sono un ragazzo normale e i miei genitori li vedo solo come genitori. Mio padre, per me, è solo Luigi D’Alessio e mia madre è Carmela Barbato”.