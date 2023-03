Mediaset, Maria De Filippi ‘scaricata’ proprio da lui: la decisione è tremenda

Maria De Filippi potrebbe dire addio a un volto molto amato dal pubblico italiano. Il programma televisivo in questione è Amici. Si tratta di uno dei maestri? Andiamo a scoprirlo.

Maria De filippi fa compagnia agli italiani in settimana con Uomini e Donne mentre il sabato sera prima con Tu si que vales!, C’é Posta per Te e a seguire con il Serale di Amici. Qualsiasi cosa propone ha sempre un buon riscontro, chiaro segno che è la regina indiscussa del piccolo schermo.

Per quanto riguarda il talent show, sabato prossimo andrà in onda la terza puntata e i telespettatori non vedono l’ora di assistere alle fantastiche performance dei giovani talenti. Tra un’esibizione e l’altra non mancano quelle dei maestri di quest’edizione. Le coppie sono formate da Lorella Cuccarini-Emanuel Lo, Arisa-Raimondo Todaro e Rudy Zerbi-Alessandra Celentano.

Le prime due puntano sulle doti canore e sull’arte della danza mentre la terza sull’ironica, così si può sfatare il mito dei maestri perfidi e severi. A prescindere da tutto è anche grazie a loro che Amici porta a casa sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Raimondo Todaro, per esempio, in settimana ha pubblicato una storia su Instagram taggando la pagina di Fantamici per mostrare di aver vinto con un buon punteggio nella classifica di gradimento degli insegnanti. Per il secondo anno fa parte del cast, in quanto ha avuto la visibilità per tanti anni a Ballando con Stelle di Milly Carlucci. Ha accettato il ruolo di maestro entusiasta, però pare che potrebbe dire addio al programma televisivo.

Indizi che non lasciano alcun dubbio

Fino a qualche settimana fa si parlava di un’ipotetica crisi con la moglie Francesca Tocca, dato che lei da un po’ di tempo non è presente nello studio. Inoltre Benedetta Vari, ex allieva, non è andata via dalla casetta perché è diventata la ballerina di Mattia Zenzola. Poi nella prima puntata la Tocca ha consegnato il premio del guanto di sfida nascondendo delle rotondità sospette.

Ora, invece, si dice che proprio lui potrebbe dire addio a Maria De Filippi. A rincarare la dose è la notizia che si sta facendo sempre più insistente sulla sua sostituzione con Giuseppe Gioffré, attuale giudice del Serale.

Un atteggiamento diverso

Inoltre i fan del maestro della danza latino americana hanno notato che ultimamente sta affrontando l’esperienza di Amici con meno grinta ed entusiasmo. Lo dimostra quando deve difendere il talento dei ballerini della sua squadra contro la Celentano.

All’inizio faceva prevalere il suo pensiero, adesso mostra uno spirito meno combattivo del solito. Nulla di certo, anche se il suo addio non è da sottovalutare per via di questi dettagli.