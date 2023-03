Questo bimbo con il viso angelico oggi è il più amato della tv: lo vedete tutti i sabati in tv

Questo misterioso bambino dal viso angelico, oggi è il più amato dalla tv. Lo vedete “da grande” tutti i sabati in tv grazie al programma che gli ha dato la fama diversi anni fa. Avete capito di chi si tratta?

Questo bimbo con il viso angelico è diventato un adulto ancora più bello. Oggi è il più amato dalla tv, lo vedete praticamente tutti in sabati in tv. Avete capito di chi si tratta? La sua professione l’ha visto a fianco di celebri star internazionali.

Sicuramente in molti l’avranno riconosciuto, questo bambino misterioso oggi è uno tra i professionisti più bravi nel suo settore. A tal proposito ha lavorato a fianco di personaggi internazionali che mai e poi mai si sarebbe aspettato di conoscere nella sua vita.

Un bambino che è passato “dalle stalle alle stelle”

Ed eccoci qui con una nuova “puntata” del nostro giochino, indovina il personaggio misterioso. Ormai sarete diventati bravissimi, le regole le conoscete, vi indicheremo una serie di indizi finché non vi sveleremo alla fine il nome del nostro “personaggio ignoto”. Vediamo se indovinate prima della fine?

Questo bellissimo bambino dal viso angelico oggi ha 30 anni, è nato in provincia di Reggio Calabria e fin da bambino ha sempre coltivato la sua passione per la danza. Nel 2012 ha partecipato ad un talent molto famoso, di cui ne è uscito vincitore nella sua categoria. Oggi è tornato tra ” quei banchi” in veste di giudice e insieme ad un dinamico duo, movimenta la giuria.

A forza di lottare, questo personaggio misterioso ha coronato il suo sogno diventando un bravissimo ballerino, ha lavorato insieme a personaggi internazionali molto illustri, come per esempio Britney Spears, Dua Lipa, Justin Timberlake, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Taylor Swift e così via.

Il nome del bambino misterioso è…

Allora, dopo tutti questi indizi avete capito di chi si tratta? Il bambino dal viso angelico il quale oggi risulta il più amato della tv è appunto Giuseppe Giofrè. Come tutti sapranno, il noto ballerino, oggi giudice del talent Amici di Maria De Filippi, lo vedete tutti i sabati in tv, insieme agli altri membri del talent tra cui Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Di recente il dinamico trio è stato accolto dalla conduttrice Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo, nel quale i tre si sono lasciati andare a diverse confessioni. In questi giorni sono molto forti i rumors che vedrebbero Giuseppe Giofrè e Michele Bravi in veste di fidanzati per via di alcune “mezze parole” dichiarate alla Toffanin durante la loro intervista. Per il momento queste voci non sono state né confermate né smentite, per cui in attesa di qualche nuova rivelazione, potrete ammirare il bel Giofrè durante il Serale di Amici di Maria De Filippi.