Soleil Sorge ha rubato l’uomo a Belen: eppure erano cognate | Ecco chi è l’uomo (famosissimo) in questione

Soleil Sorge avrebbe rubato a Belen Rodriguez il compagno di vita. Si tratta di Stefano De Martino? Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Soleil è nota per essere stata una corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi ed è stata scelta da Luca Onestini. La loro relazione è durato pochi mesi, dato che lei ha deciso di lasciarlo mentre lui era nella casa della seconda edizione del Grande Fratello Vip 2. Il suo addio ha dato modo al ragazzo di approfondire la conoscenza dell’ex fidanzata Ivana Mrazova.

Soleil in quel periodo diede una possibilità a Marco Cartasegna, anche lui ex tronista del programma televisivo che le ha dato visibilità. Anche in questo caso le cose non sono andate a buon fine, dopodiché la giovane bellissima si è messa alla prova nel reality de L’isola dei famosi dove ha conosciuto Jeremias Rodriguez.

I due hanno avuto una love story durata una volta rientrati in Italia per un paio di mesi. Infatti in quel periodo circolavano delle foto della coppia in compagnia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Purtroppo si è trattata di un’altra delusione messa da parte con grande rammarico.

Quando Soleil è entrata nella casa del Gf Vip 6 ha incuriosito tutti per via della sua amicizia speciale con Alex Belli al punto tale da far preoccupare la moglie Delia Duran. A un passo dalla finale è stata eliminata con una nomination, ma alla fine è riuscita ad accattivarsi Alfonso Signorini che l’ha voluta nel cast dell’attuale edizione. Non tutti sanno che in realtà ha conquistato un uomo che faceva parte della vita dell’ex cognata Belen. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Un imprenditore di origini partenopee

La persona in questione non è altro che Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo entrò nella casa del reality l’anno scorso in qualità di ex fidanzato della showgirl argentina. In realtà ha avuto una storia d’amore anche con Soleil in un secondo momento, quindi Gianmaria è stato con due bellissime, oltre che ex cognate.

Nella casa c’è stata una simpatia con Sophie Codegoni, ma poi tutto è cambiato con l’arrivo di Federica Calemme. I due sono ancora fidanzati, ma non pubblicano nulla sulla loro vita sentimentale sui social. Il motivo? Vogliono viversi lontano da occhi indiscreti. Per questo motivo qualcuno insinua spesso che si siano lasciati.

Curiosità sul ragazzo

Nato nel 1985, svolge il lavoro di imprenditore a Napoli. Laureato in Economia aziendale, ha preso un Master a Milano e poi è diventato direttore della Caravel Pelli Pregiate S.p.a e di Franco Coco, appartenenti alla multinazionale Kering.

Prima è stato manager di Kenzo e Conceria Tari. Ha chiesto sei mesi di aspettativa per partecipare al Gf Vip e ne è valsa la pena, dato che ha trovato l’amore.