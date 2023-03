Mediaset, lacrime a fiumi per il volto tv: malattia nascosta per anni

In un noto programma televisivo della Mediaset un personaggio pubblico amato dagli italiani ha dato una notizia a dir poco sconvolgente. Ecco di chi si tratta e cosa sta affrontando.

Il programma in questione non è altro che Le Iene. In onda su Italia 1 si basa sull’approfondimento e sull’attualità proponendo dei servizi giornalistici che lasciano sicuramente il segno. La critica avviene sia attraverso la vena ironica che con toni più rigidi, ma tali da dare voce a chi subisce delle ingiustizie.

La prima puntata è andata in onda il 22 settembre 1997 e da allora tanti sono stati i conduttori e gli inviati che si sono alternati nel corso degli anni. Attualmente al timone della conduzione ci sono Belen Rodriguez e Max Angiolini.

Tra gli inviati, invece, spicca particolarmente Elena Di Cioccio. A breve uscirà il suo libro intitolato Cattivo sangue, in cui ha deciso di affrontare un argomento che per anni ha nascosto a coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo.

Nel libro si è focalizzata sulla malattia che la affligge da circa 21 anni. E’ sempre stata restia a parlarne, ma ha trovato il coraggio per farlo e lo ha fatto all’interno dello studio del programma Le Iene. Ecco le sue parole.

“Ho nascosto la malattia”

“Ho l’HIV, sono una di quelli con l’alone viola…ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio avevo paura di morire, poi di poter fare del male al prossimo. ‘E se contagi qualcuno?’, mi dicevo, ‘Non me lo perdonerei mai’. Non è mai successo, non ho mai contagiato nessuno e non sono morta”.

Poi ha proseguito nel suo discorso: “Le terapie mi consentivano via via di vivere una vita sempre più normale, ad uccidermi è stata una smisurata vergogna di me stessa…Mi sentivo sporca, difettosa. Avevo timore di essere derisa, insultata, squalificata dal pregiudizio che ancora esiste nei confronti di noi sieropositivi. Per difendermi ho nascosto la malattia iniziando ad avere una doppia vita.

“Non mi vergogno più”

Per fortuna adesso non si nasconde più: “Oggi sono fiera di me, non mi vergogno più, e l’Hiv che è molto diversa da come ve la immaginate. Io non sono pericolosa, sono negativizzata e finché mi curo io non posso infettare nessuno. Potete toccarmi, abbracciarmi, baciarmi e tutto il resto”

Infine ha concluso: “Se volete continuare ad avere paura, io lo accetto, però girate lo sguardo verso il vostro nemico. L’ignoranza”. Sicuramente le sue parole sono rimaste impresse nel cuore e nella mente del vasto pubblico italiano.