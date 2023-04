Can Yaman, come ha reagito alla notizia della gravidanza di Diletta: assurdo!

Ecco come ha reagito l’ex fidanzato di Diletta Leotta, Can Yaman alla notizia della gravidanza della conduttrice catanese. Chissà quale tempesta emozionale starà vivendo il bell’attore turco dopo la notizia?

Can Yaman, l’ex fidanzato di Diletta Leotta, ecco come ha reagito dopo aver appreso della gravidanza, da poco confermata, della bella conduttrice italiana che in passato aveva fatto breccia nel cuore dell’attore turco.

Quella tra Diletta Leotta e Can Yaman era stata una storia d’amore breve ma intensa. La storia dei due ex piccioncini tra alti e bassi sembrava dovesse durare per sempre, in quanto i due sono arrivati ad un “soffio” dal matrimonio. Poi le cose sono “precipitate” come tutti sanno bene e semplicemente l’amore è finito.

Yaman e Leotta hanno preso strade diverse

Sono state dette molte cose sulla relazione tra il bell’attore turco Can Yaman e la conduttrice sportiva catanese Diletta Leotta dopo la fine della loro storia d’amore. Giravano molte voci che davano addirittura la loro storia come fasulla, creata ad hoc dai loro agenti soltanto per dare visibilità mediatica ad entrambi. Ovviamente queste teorie non furono mai confermate dai diretti interessati i quali semplicemente hanno chiuso un capitolo della loro vita.

Attualmente i due, come sanno tutti hanno preso strade diverse. Can continua a recitare, passando da uno Stato all’altro grazie ai suoi molteplici ruoli. Pare essere ancora single, nonostante i pettegolezzi (poi smentiti dalle stesse) che lo vedevano fidanzato prima con Francesca Chillemi, sua partner in Viola come il mare e poi con Francesca Del Fa, protagonista de Il Paradiso delle Signore.

Per quanto riguarda Diletta, da pochi giorni ha reso nota la sua gravidanza con il compagno, Loris Karius, conosciuto da circa un anno grazie ad un viaggio di studio della donna. I due dopo quel momento non si sono più lasciati e tra qualche mese diventeranno genitori di una bella bambina. La Leotta ha “regalato” ai suoi fan la prima foto di tutta la famigliola al completo durante la loro attuale vacanza a Dubai, postata sui social.

Come ha reagito Can alla felicità di Diletta?

Vista la storia d’amore passionale nata in passato tra Can Yaman e Diletta Leotta, in molti si sono chiesti come possa aver reagito Can alla notizia della gravidanza di Diletta. C’è chi si aspettava per lo meno un messaggio di augurio, chi una qualunque scenata di gelosia o comunque una reazione dal bel tenebroso.

Siamo spiacenti di informarvi che ad oggi Can Yaman non si è mostrato per niente interessato all’evento, non ha commentato o rilasciato nessuna dichiarazione in merito. Semplicemente sembra che non gli importa più niente della sua ex ragazza.

Poi ovviamente se i due si sono sentiti in privato questo a noi non è dato saperlo, per quanto riguarda i social, Yaman risulta essere “desaparecido” dal fronte Leotta.