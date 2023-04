Silvia Toffanin cattivissima: stavolta si è schierata con il padre dei suoi figli | Signorini sarà nero

Silvia Toffanin così “cattiva” non si era mai vista. Questa volta si schiera con il padre dei suoi figli e non intende tornare “sui suoi passi”. La decisione è stata presa, per loro non c’è posto.

Modalità “cattivissima” attivata per Silvia Toffanin, la quale non vuole sentire ragioni, questa volta si schiera con il padre dei suoi figli. La conduttrice approva la decisione di suo marito, anche lei seguirà la stessa linea d’onda. Per loro due per il momento non c’è posto.

Silvia Toffanin è ormai da anni “la regina indiscussa” del programma Verissimo, del quale ne è conduttrice ormai dal 2006. La Toffanin è molto amata dal pubblico, in quanto con la sua dolcezza e professionalità riesce a mettere a proprio agio i suoi ospiti, trattando ogni argomento con il massimo dell’imparzialità.

A Verissimo condivisa una grande notizia

Proprio per questa sua dote naturale del saper sempre mettere a proprio agio tutti, Silvia Toffanin con il suo programma Verissimo, è riuscita molte volte a “strappare” interviste in esclusiva, rispetto alle altre rubriche. A tal proposito, la pagina ufficiale di Verissimo è stata tra le prime testate ad aver condiviso il post di Aurora Ramazzotti, la quale da poche ore è diventata mamma del suo primo figlio, Cesare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

La storia della gravidanza di Aurora era stata più volte raccontata a Verissimo, dai nonni e dalla stessa Auri che insieme al suo Goffredo avevano rivelato molte indiscrezioni. Ci si aspetta quindi che molto presto, i neo genitori torneranno sui divanetti del programma della Toffanin per rivelare la gioia di essere genitori, chissà che non mostreranno proprio da Silvia la prima foto del nipotino di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker?

Silvia Toffanin non li vuole

Tornando al focus del nostro articolo, siamo sempre stati abituati a vedere una Silvia Toffanin un po’ “zucchero e miele”, sempre disposta al confronto. Ma questa volta ha attivato la modalità “cattivissima” e non si schioda dalla sua decisione. Questa volta si è schierata con il padre dei suoi figli, la decisione è stata presa, per i “Donnalisi” non c’è posto a Verissimo.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto molto parlare di loro durante la loro permanenza al Grande Fratello Vip. Proprio per l’atteggiamento poco garbato di Donnamaria, il gieffino è stato squalificato per volere di Pier Silvio Berlusconi e in seguito Antonella è stata eliminata dalla Casa per scelta dei suoi fan che la vedevano distrutta dal dolore. Proprio per tutta questa situazione, loro due non saranno presenti in studio a Verissimo, come di consueto avviene per i gieffini esclusi dal GF Vip.

Ora come ora quindi, Edoardo e Antonella non hanno in programma nessuna ospitata e quindi per vederli dovrete accontentarvi dei social, dove sono, dopo la loro reunion, sempre molto attivi. I “Donnalisi” parlerebbero già di matrimonio e figli, chissà se la Toffanin li inviterà a Verissimo prima o poi?