“Sono stato con Sabrina Ferilli”: la clamorosa confessione del famosissimo dopo anni

Dopo anni un famosissimo attore ha confessato di essere stato con Sabrina Ferilli, la clamorosa rivelazione ha fatto “incendiare” lo studio, sono rimasti tutti sbigottiti. Cosa avrà detto Sabrina in merito?

Non ha potuto più tenerlo per sé e il famosissimo attore ha rilasciato una clamorosa confessione, è stato con Sabrina Ferilli, finalmente l’ha detto. Dopo tanti anni si è tolto quel “peso dallo stomaco” ma cosa avrà pensato Sabrina dopo che il segreto è stato rivelato?

Come ha risposto Sabrina Ferilli al segreto svelato dal famosissimo sulla loro vita privata ve lo diremo a breve, quello che invece vi sveleremo subito è la divertente risposta che Sabrina ha rilasciato sul post social condiviso da Raffaella Mennoia, con protagonista Maria De Filippi e Saki.

Sabrina Ferilli e la risposta ironica

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi stenta a riprendersi, è tornata a lavorare certo, ma qualcosa dentro si è rotto e il suo volto non è più lo stesso di prima. Ecco perché tutte le persone che gli vogliono bene sono molto preoccupate per lei, in quanto in più di un’occasione ha dichiarato di voler mollare tutto per sempre.

Sperando che queste dichiarazioni siano state solo una fase passeggera, il suo braccio destro, Raffaella Mennoia ha pubblicato un video dolcissimo mentre Maria gioca con il cane di Raffaella, la mascotte dello studio, Saki. Ovviamente la sua migliore amica Sabrina Ferilli, non poteva non commentare a modo suo: “Ahhh namo bene!“, portando umorismo tra i followers.

Il “fidanzato” della Ferilli

Durante la trasmissione del programma di Nicola Savino, 100% Italia Special sul canale TV8, il famosissimo Nino Frassica ha confessato dopo tanti anni una notizia shock. È stato con Sabrina Ferilli e non vuole più nasconderlo.

Per chi non conoscesse il programma, 100% Italia Special è il riadattamento del game show in prima serata che Savino conduce già dal lunedì al venerdì dalle 20:30 sempre sul canale TV8. In questa speciale edizione, a cercare di indovinare le abitudini e i gusti preferiti dagli italiani non sono i personaggi “comuni” ma i vip che si sfidano in squadre avversarie.

Tornando a noi, ovviamente la clamorosa rivelazione ha divertito tutto lo studio, in quanto nessuno ci ha creduto. Il simpatico siparietto ovviamente è stato orchestrato dallo stesso Frassica che divertito ha confermato di scherzare, la rivelazione era ovviamente ironica. Nino e Sabrina sono amici da anni, quindi è normale per i due attori “punzecchiarsi” e scambiarsi battute reciproche.