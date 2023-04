Amici, Maria ha un’allieva preferita in quest’edizione: il web se n’è accorto e l’ha bacchettata

Amici, la sua meravigliosa ideatrice e conduttrice ha delle preferenze verso alcuni allievi? A quanto pare sì. Sul Web sono appena spuntate prove schiaccianti al riguardo.

È ancora lei, la mitica Queen Mary la regina indiscussa delle Reti Mediaset, nonché la conduttrice più amata dal grande pubblico della Rete del Biscione. Dopo la dipartita dell’amatissimo marito Maurizio Costanzo si è presa qualche giorno per riposarsi e trascorrere dei momenti con la famiglia e con il figlio adottivo Gabriele, che non l’ha mai fatta sentire sola.

A starle accanto anche il grande pubblico e tanti colleghi del vasto mondo dello spettacolo che hanno presenziato alla veglia funebre e al funerale del compianto giornalista e conduttore. Successivamente Maria si è fatta coraggio e ha ripreso ben presto le redini della sua vita, ritornando alla grande a lavorare perché, come ha lei stessa detto, “così le hanno insegnato”.

La prima trasmissione che ha ricominciato a registrare è stata proprio Amici, definibile a buona ragione come il padre di tutti i talent. A partire da sabato 18 marzo 2023 ha preso poi ufficialmente il via in prime time su Canale 5 la nuova e assai attesa fase del serale. Quest’anno c’è stato un bel cambio all’interno della temuta giuria, con tanto di clamoroso addio in tale direzione di Stefano De Martino.

Nuovi giudici per la nuova edizione

I tre giurati ora come ora, sono Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e il carismatico Cristiano Malgioglio, che di recente abbiamo ammirato, sempre nella veste di spietato giudice, alla corte di Carlo Conti, grande amico di Maria, sia a Tale E Quale Show che a Tali E Quali. Tanti gli ospiti presenti nel corso delle puntate, così come i momenti molto intensi che i concorrenti hanno donato ai numerosi telespettatori.

Anche quest’anno sono eccellenti i talenti sia per quanto concerne l’arte del ballo che del canto. Se tra il grande pubblico ci sono chiaramente delle preferenze, pure rivelate a spron battuto sul Web, ora ci si chiede se pure la sua storica ideatrice e conduttrice ne abbia qualcuna in merito.

Una ballerina pare essere la preferita di Queen Mary

Lei in realtà non potrebbe far intendere per chi farebbe il tifo, visto il suo ruolo. Sta di fatto che ora, proprio sul Web, esisterebbero delle prove quasi schiaccianti del fatto che lei abbia una grande preferenza per un’allieva in particolare. Tale insinuazione è nata dopo che la vedova Costanzo avrebbe sorriso in modo dolce e rassicurante alla ballerina.

Un fatto nuovo per lei, dal momento che, per l’appunto, non sorride mai prima o durante l’esibizione dei concorrenti in gara, o per lo meno in quel momento le telecamere non tendono a riprenderla in primo o primissimo piano. La ballerina in questione è la brava e bella Maddalena Svevi, che è anche una grande amica di Tommaso Stanzani. Sarà lei la vincitrice di Amici 2022/2023?