Tina Cipollari ride sempre per nascondere la verità: porta sulle spalle un ‘peso’ insostenibile

Tina Cipollari è di nuovo al centro dell’attenzione per via di un peso che ormai è costretta a portare sulle sue spalle. Ecco cosa è successo all’amatissima opinionista del programma televisivo di Maria De Filippi.

Tina Cipollari tanti anni fa si è presentata nello studio di Uomini e Donne nel ruolo di tronista. La redazione non ha esitato a darle il trono perché consapevoli che avrebbe incuriosito il pubblico di canale 5 per via del suo carattere spumeggiante. Proprio per questo motivo, anche se non ha trovato l’anima gemella, è rimasta per svolgere l’attività di opinionista.

Nel corso del tempo al suo posto sono state collocate altri personaggi pubblici, ma alla fine il suo ritorno è stato fortemente richiesto dai telespettatori e così ancora oggi con Gianni Sperti commenta le dinamiche sentimentali che si creano tra i partecipanti del programma.

Con la sua lente d’ingrandimento riesce sempre a vederci chiaro nelle faccende, in quanto a volte smaschera chi non è mosso da nobili intenzioni. Il merito è senza dubbio della sua perspicacia che non abbassa mai la guardia. Tuttavia qualche volta tende a esagerare secondo il parere del pubblico.

Un ese4mpio? Con Gemma Galgani ha oltrepassato in varie occasioni il limite. Molti ricorderanno quando nel pieno di una sfilata le ha rovesciato addosso un secchio pieno d’acqua. Oppure quando critica il modo di porsi della dama facendo riferimento ad allusioni per niente ambigue. Di recente è per colpa di Gemma che sta scaldando gli animi sul web. Ecco cosa si sta diffondendo su Twitter.

“Una conseguenza del suo modo di essere”

Tina è un personaggio di spicco del piccolo schermo, di conseguenza è molto seguita anche sui social. Sul suo profilo Instagram, per esempio, condivide scatti della sua quotidianità e ottiene sempre tanti like e commenti positivi. Amata per la sua indole solare e a tratti goliardica, senza rendersene conto ha fatto impazzire il web per via di una delle sue trovate.

Gemma, durante il racconto della serata trascorsa con Silvio, è stata vaga su alcuni passaggi e così Tina ha fatto domande esplicite. Maria De Filippi ha chiesto alla redazione di spegnerle il microfono. Nonostante tutto non si è arresa, utilizzando così dei fogli per comunicare agli italiani il suo pensiero sulla dama. Inevitabili sono state le realizzazioni delle Gif e le reaction pic italiane.

“Non sono una donna che dice volgarità”

Una delle frasi che ha mandato in tilt il mondo virtuale è quella in cui Tina di difende sostenendo di non dire cose inopportune, in quanto per lei si limita semplicemente a dire la verità. In effetti secondo il suo parere Gemma non è interessata al pretendente perché di solito si lascia andare alla passione.

Con Giorgio Manetti non si dava alcun freno e spesso lo ribadisce. Tuttavia quando sta per utilizzare un certo linguaggio, la padrona di casa non esita a intervenire. Stavolta però l’opinionista l’ha fatta franca con la sua nuova trovata.