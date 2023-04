Luca Onestini e Ivana, il loro rapporto è un bluff: non stavano insieme davvero neanche prima

Secondo una famosa influencer Ivana Mrazova e Luca Onestini non avrebbero mai avuto una relazione d’amore. Ecco cosa si può leggere sui social in merito a ciò.

Luca è noto per essere stato un corteggiatore di Uomini e Donne, ma Clarissa Marchese ha scelto l’attuale marito Federico Gregucci e la redazione gli ha permesso di sedersi sul trono. In questo modo ha conosciuto Soleil Sorge, con la quale è uscito dallo studio televisivo. Dopo alcuni mesi si sono lasciati quando lui era un concorrente del Grande Fratello Vip 2.

Lei ha dato una possibilità a Marco Cartasegna mentre lui ha approfondito la conoscenza di Ivana Mrazova. Una volta terminato il reality lei ha messo la parola fine alla relazione con un altro uomo per stare con Luca. Dopo anni le loro strade si sono separate, però Alfonso Signorini ha permesso un confronto tra i due all’interno della casa dell’attuale edizione.

In effetti anche a causa della pandemia il rapporto è deteriorato. Non è stato semplice per loro vedersi per parlare, dunque la produzione è intervenuta facendola entrare in qualità di ospite con Matteo Diamante e Martina Nasoni. Luca non ha mai nascosto i suoi sentimenti per Ivana. Infatti si sono promessi di rivedersi lontano dalle telecamere.

Tuttavia qualcuno ha avuto da ridire sul loro rapporto, insinuando che non sia mai esistito. Ne ha parlato soprattutto Deianira Marzano condividendo una Instagram story che non è passata inosservata. Ecco le sue parole.

“Non capisco perché illudere le fan”

Ivana Mrazova ha risposto a un utente social riferendo che del Gf Vip 7 ricorderà in particolar modo i bei momenti trascorsi con Luca. Quest’ultimo è spesso stato criticato per il suo atteggiamento nei confronti di Nikita Pelizon. Un episodio che ha colpito maggiormente è stato quello in cui la rimproverava di scrivere delle cose su un’agenda che avrebbe detto in confessionale (sapendo che lei soffre di vuoti di memoria).

Con Ivana, invece, ha mostrato il suo lato più tenero. Tuttavia nella casa non si sono dati un bacio in memoria dei vecchi tempi. Ragion per cui la Marzano ha esternato il suo dubbio inerente al fatto che probabilmente non sono mai stati realmente insieme.

A un passo dalla finale

Luca ha sfiorato la vittoria nella seconda edizione del reality mentre adesso non è arrivato nemmeno alla finale, dato che nella diretta di lunedì 27 marzo 2023 è stato eliminato.

Nikita ha versato lacrime per la sua eliminazione e si è lasciata andare in uno sfogo con Milena Miconi. In effetti i due avevano chiarito dando spazio a una sana amicizia. I telespettatori non credono in nessun colpo di scena tra loro.