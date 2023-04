Fabrizio Corona, la fidanzata 22enne scambiata per la figlia: il commento imbarazzante fa impazzire il web

Che imbarazzo per Fabrizio Corona, la sua fidanzata 22enne scambiata per sua figlia. Hanno quasi trent’anni di differenza eppure a Fabrizio la differenza di età non interessa, tempo fa ha dichiarato di volerla sposare.

Fabrizio Corona è al centro di una nuova polemica, la sua fidanzata 22enne viene scambiata per sua figlia, povero Fabrizio che imbarazzo. Nonostante la differenza di età, i due piccioncini risultano essere innamorati sempre di più ogni giorno che passa.

Durante la festa di compleanno di Fabrizio Corona, nel quale ha spento ben 49 candeline, i baci appassionati non sono mancati con la “sua” bella, ma i fan più attenti hanno notato anche qualcos’altro nella sua giovane fidanzata, un dettaglio che non si sarebbe dovuto vedere ma che invece è letteralmente “esploso” fuori dal vestito.

Lui è meglio di Brad

Fabrizio Corona, non è mai cambiato, la sua aria da duro ribelle è rimasta uguale, nonostante i suoi 49 anni appena compiuti. Durante la sua festa di compleanno, sono state condivise molte foto della serata sui social, tra cui la foto della frase riportata sulla sua torta: “Compio 49 anni ma sono meglio di Brad”.

Durante i festeggiamenti baci appassionati sono stati scambiati tra Fabrizio Corona e la sua “baby” fidanzata di 22 anni, Sara Barbieri, la quale non si è accorta che dalla profonda scollatura del vestito è fuoriuscito “un dettaglio” che sarebbe dovuto rimanere dentro. Ovviamente i post ironici su questa immagine non sono tardati ad arrivare. Corona, nonostante l’età della sua fidanzata, aveva dichiarato:

“…Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente…Sono un buon partito. Non sulla carta. Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita…Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio…”.

La frase ironica rivolta a Fabrizio Corona

Come dicevamo nel paragrafo precedente, Fabrizio Corona ha festeggiato in grande i suoi 49 anni. Con una festa per niente intima, ha celebrato il suo traguardo con amici, conoscenti e ovviamente con il figlio Carlos e la fidanzata Sara Barbieri. Ogni momento del compleanno è stato ampliamente documentato da fotografie e video postate poi sui social.

Su di una foto in particolare, mentre Fabrizio e Sara erano impegnati a scambiarsi focosi baci, degli utenti hanno ironizzato sul fatto che la sua fidanzata 22enne potesse essere sua figlia per via della differenza di età. Ovviamente Corona per niente imbarazzato ha semplicemente sorvolato su questa frase pungente e ha continuato a festeggiare come se nulla fosse.