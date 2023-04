Carolina Crescentini spiazza tutti con il dettaglio piccante: sul set di Mare Fuori ha dovuto farlo con il collega

Intervistata nello studio del programma televisivo Belve, l’attrice Carolina Crescentini ha svelato un retroscena del tutto inaspettato. Ecco cosa ha detto il volto noto di Mare Fuori.

Nata a Roma il 18 aprile 1980, Carolina Crescentini è un’attrice italiana. Dopo il Liceo scientifico, si è laureata nella facoltà di Lettere orientato verso il settore dello spettacolo. Successivamente nel 2006 si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia e così ha iniziato a lavorare sia al cinema che al teatro.

Nel piccolo schermo ha ottenuto dei ruoli in Carabinieri – Sotto copertura, Provaci ancora prof!, nella sit-com Boris. Al cinema l’abbiamo vista in H2Odio, Notte prima degli esami – Oggi, Parlami d’amore, I demoni di San Pietroburgo (ha vinto il David di Donatello come attrice non protagonista), Ti amo troppo per dirtelo e tanti altri ancora.

La carriera ha riscosso un successo tale che nel 2009 ha ricevuto il premio Giuseppe De Santis come attrice emergente dell’anno. Purtroppo, con grande rammarico, ha riferito ai fan che lascerà il cast di Mare Fuori dopo ben tre stagioni. Ha lasciato il ruolo della direttrice Paola Vinci. E’ stata lei in persona ad annunciarlo tramite il suo Instagram.

Di recente sta facendo parlare di lei per l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nello studio del suo programma televisivo. Una frase inerente al suo lavoro ha letteralmente spiazzato i fan. Ecco cosa ha detto, roba da non credere!

Dichiarazioni inaspettate dell’attrice

Durante la piacevole chiacchierata la conduttrice ha letto alcune frasi pronunciate dall’attrice in merito alle scene sul set in cui bisogna lasciarsi andare con i colleghi davanti a tante persone. La Crescentini ha risposto che non è semplice stando in un contesto tutt’altro che privato. Tuttavia in quel caso cerca di calarsi al meglio nei panni del personaggio.

Poi a un certo punto ha pronunciato testuali parole: “Che facciamo? Facciamoli sc***re”. Ha fatto riferimento ai personaggi televisivi, ai quali i produttori inseriscono una parte del copione che prevede un congiungimento fisico per “dare tempo” alla storia.

“La Crescentini è davvero il top”

L’attrice ha rincarato la dose facendo una piccola confessione sul set della seconda stagione di Mare Fuori: “Ci sono due latitanti, li abbiamo persi così io e il comandante abbiamo detto ‘Diamogli un po’ di tempo’…è così facciamoli sc***re così…di botto”.

Il video, disponibile sul profilo social di InstaRai2, ha ricevuto tanti commenti positivi, in quanto la maggior parte degli utenti social ha elogiato la sua spiccata simpatia.