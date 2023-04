Memo Remigi, dopo mesi senza mezzi termini sulla molestia a Jessica: “E’ stata una….”

Lo scandalo scaturito da Memo Remigi è ancora nell’occhio del ciclone, di recente si confessa e parla senza mezzi termini della moglie e della molestia ai danni di Jessica Morlacchi.

Ecco cos’è stata per Memo Remigi la molestia ai danni di Jessica Morlacchi, parla senza mezzi termini del fattaccio e di sua moglie. Il cantante dopo quell’evento è corso ai ripari, dando la sua versione dei fatti, anche se lo scandalo l’ha generato da solo.

Brutta caduta di stile avvenuta per Memo Remigi il quale è sempre stato molto apprezzato non solo per le sue canzoni, ma anche per la sua professionalità. Poi qualcosa è cambiato e ha commesso in diretta quel gesto che ha lasciato tutti senza parole. Sarà stato veramente per colpa dell’età?

Che cosa ha fatto Memo Remigi?

Memo Remigi, all’anagrafe Emidio Remigi, è il famoso cantante, compositore e conduttore televisivo e radiofonico nato nel 1938 a Erba. Rimase sposato con sua moglie (tra alti e bassi) Lucia Russo per più di 50 anni, fino alla morte della donna per via di una lunga malattia. Il cantante si è reso protagonista di uno spiacevole episodio nel quale ha molestato in diretta la sua collega, Jessica Morlacchi, durante la trasmissione Rai, Oggi è un altro giorno.

Ovviamente Remigi fu immediatamente licenziato dal programma, finendo al centro dello scandalo e abbandonato da tutti i suoi sponsor. Si scusò pubblicamente durante la consegna del Tapiro da parte del Tg satirico, Striscia la Notizia. La questione in seguito fu messa a tacere, con la stessa Morlacchi che dichiarò: “Non lo denuncerò, gli voglio bene come a un nonno. Penso abbia avuto un momento di confusione. È l’unica spiegazione che riesco a darmi. Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento: abbiamo lavorato insieme per due anni in maniera fantastica, senza nessun problema e nel massimo rispetto reciproco, e poi, in diretta tv, ha fatto un gesto del genere. Ma perché?”.

La molestia di Remigi

Memo Remigi ha pubblicato di recente la sua biografia, Sapessi com’è strano, nel quale ha aggiunto quell’ultimo capitolo che riguarda la molestia ai danni di Jessica Morlacchi. Nel suo libro viene descritto un po’ tutto quello che riguarda la sua vita. Dai suoi tradimenti ai danni di sua moglie Lucia con Barbara D’Urso, Valeria Fabrizi, Rosanna Schiaffino e Catherine Spaak, fino al suo percorso musicale.

Diciamo che Remigi è recidivo a questo genere di scandali, ecco cosa ha dichiarato in merito alla Morlacchi: “Con Jessica era nata una buona amicizia. Mi spiace veramente se ha considerato quel gesto come un’avance o qualcosa di peggio, perché proprio non lo era. Ma, per favore, non confondiamo la violenza sessuale con una stupida bravata, perché il rischio è perdere di vista i veri nemici di battaglie legittime per i diritti delle donne, che io per primo condivido da sempre…”.