Fiorello esce allo scoperto con lei: altro che Susanna! Ecco chi è il suo vero amore

L’amatissimo showman siciliano non si nasconde più. Ha presentato ufficialmente in diretta televisiva il suo vero grande amore. Ecco chi è la vera donna della sua vita. Altro che Susanna!

Da diversi mesi a questa parte Fiore è tornato alla grande sul Piccolo Schermo per l’immensa gioia dei suoi estimatori. Tra di loro si può di certo annoverare il classico zoccolo duro di fan, che lo seguono da moltissimo tempo, fin dai suoi esordi al Karaoke. Allora sfoggiava una simpatica coda di cavallo, che l’ha reso celebre.

Personaggio decisamente carismatico, ha poi conquistato in men che non si dica il cuore di tutti, con la sua innata simpatia e le sue grandi doti di immenso artista. Lo abbiamo visto in passato pure alla conduzione di Festivalbar nel 2000 e negli anni scorsi ha pure affiancato l’amico fraterno Amadeus sul prestigioso palco del Festival di Sanremo.

Quest’anno alla nota kermesse canora, amata e seguita in tutto il mondo, Fiore c’era ancora, per lavorare a puntate decisamente speciali dedicate alla manifestazione e trasmesse in tarda notte con il titolo di Viva Rai 2!… Viva Sanremo. In quel frangente, oltre al collega Biggio, ha avuto accanto a sé la splendida Alessia Marcuzzi, di recete tornata di recente in TV con un programma nuovo di zecca.

Ogni giorni ci da il buongiorno

Stiamo parlando di Boomerissima in onda in prime time su Rai Due e che lei stessa ha ideato con il suo affiatatissimo team lavorativo. Fiorello ogni giorno, ci dà il buongiorno alle 7:15 su Rai Due con il suo irresistibile programma ove invita tantissimi colleghi e amici con i quali ottiene anche meravigliosi duetti.

Ed è proprio durante la diretta di una recente puntata della sua trasmissione che lui ha mostrato ai numerosissimi telespettatori la donna della sua vita, ma non si tratta della sua amatissima Susanna. Chi è dunque il grande amore dello showman siculo? Una splendida giovane dai capelli lunghi e corvini.

In Tv con la sua Angelica

Si tratta di Angelica Fiorello ed è la figlia sedicenne del mitico showman, frutto del suo amore con la sopracitata Susanna, Tuttavia questa non è stata la prima volta che la ragazza è apparsa in TV nella nota trasmissione condotta dal suo carismatico papà, visto che l’abbiamo già ammirata per un saluto in occasione della Festa della donna.

I due vanno molto d’accordo e sono molto complici. I fan di Rosario sono stati molto felici di vedere “la sua bambina” in televisione accanto a lui, sebbene per pochi istanti. Inoltre molti hanno ipotizzato sul Web che forse Angelica sia interessata, in qualche maniera, a seguire, professionalmente parlando, le orme del padre Rosario.