Patrizia Rossetti nel letto non è sola: è amore dopo il GF Vip

Patrizia Rossetti potrebbe aver trovato l’amore. Ecco come si è mostrata sui social: nel letto in dolce compagnia. Ecco il video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Patrizia Rossetti è una delle donne che ha fatto la storia della televisione italiana e ora il pubblico ha modo di vederla per via delle televendite che precedono le soap opere all’ora di pranzo. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un gran carisma accompagnato da una voce del tutto riconoscibile fra mille.

Non a caso nella casa del Grande Fratello Vip 7, anche se non era inquadrata dalle telecamere, si sentiva perfettamente ogni sua singola parola. Essendo una persona di forte personalità e indiscusso spessore, spesso si è scontrata con alcuni suoi ex compagni d’avventura. Con Wilma Goich ha legato molto, ma sono poi arrivate ai ferri corti nel momento in cui si discuteva sull’interesse per Daniele Dal Moro.

Dopo essere risultata positiva al Covid, è stata in quarantena per poi tornare nella casa. Tuttavia a un certo punto ha deciso di abbandonare il reality perché ha ammesso di non stare bene fisicamente. Ragion per cui i produttori le hanno permesso di ritirarsi. Da allora si limita a presentarsi nelle dirette per assistere alle dinamiche del gruppo dallo studio.

Patrizia Rossetti si è avvicinata ad alcuni uomini della casa, però non è mai andata oltre l’amicizia. Si dichiara da anni single, eppure qualcuno ha parlato di un amore che da un po’ a questa parte le sta riempiendo le giornate di gioia. Avrà finalmente trovato l’anima gemella? Ecco come stanno realmente le cose.

Coccole nel letto con lui

Essendo un personaggio pubblico, la Rossetti tende a condividere la sua vita privata sui social. Come sempre si mostra aperta e disponibile con coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi in televisione. Di recente ha voluto pubblicare un momento molto tenero avvenuto tra le mura di casa.

Non riguarda un uomo, bensì il suo fidato amico a quattro zampe. Nel video che sta spopolando sul web si vede la donna sul letto e sulla sua spalla si è addormentato il cagnolino. I commenti e i like sono stati tantissimi, chiaro segno che la Rossetti è anche amata sui social.

Verso la finale del Gf Vip 7

A breve ci sarà la finale dell’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini e in tanti non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore.

Qualcuno sostiene che porterà a casa la vittoria Nikita Pelizon mentre altri Oriana Marzoli. Sicuramente Patrizia Rossetti, come gli altri ex concorrenti, si presenteranno nell’ultima puntata per assistere alle dinamiche.