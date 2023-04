“Gli autori ce l’hanno con lei”: vippona trattata malissimo al Gf Vip | L’accuse pesantissime dai social

Un concorrente del Grande Fratello Vip 7 non sta vivendo gli ultimi giorni della casa in tranquillità e alcuni utenti social danno la colpa ai produttori. Ecco cosa è successo e di chi si tratta.

A breve l’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini volgerà al termine e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire il vincitore. E’ difficile fare una previsione, dal momento che sono rimasti in gioco i concorrenti più amati. Qualcuno sostiene che possa essere Oriana Marzoli ad avere la meglio mentre altri puntano su Nikita Pelizon.

Tutti davano per scontato che Antonella Fiordelisi potesse arrivare alla finale, ma probabilmente i fan sono intervenuti per non farle superare la nomination. Il motivo? Da tempo ha palesato il suo malessere emotivo, soprattutto dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria. Nel gruppo di finalisti ci sono anche Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

La sorella di Clizia Incorvaia è entrata nella casa in un secondo momento, però è riuscita a conquistare il pubblico con la sua dolcezza. Inoltre ha fatto breccia nel cuore di Tavassi al punto tale che oggi sono una coppia. Tuttavia nelle ultime ore hanno avuto un litigio nel cuore della notte.

Il ragazzo è stato ripreso dal conduttore per i modi utilizzati e così il diretto interessato ha chiesto scusa sia ai telespettatori che a Micol. Quest’ultima non starebbe passando bei momenti, quindi i fan si stanno lamentando perché a parer loro i produttori fanno di tutto per aumentare il suo malessere.

“Lasciata più volte da sola”

Micol non ha mai avuto un attimo di tregua all’interno della casa. Alcuni compagni d’avventura le hanno reso il suo percorso teso e a volte estenuante. Basta pensare alle continue discussioni con Antonella, la quale non ha mai accettato il fatto che fosse l’ex del suo fidanzato. Infatti ha dichiarato che Micol ed Edoardo non dovranno frequentarsi al di fuori del reality.

Adesso, invece, i telespettatori hanno visto Micol in cucina mentre gli altri si trovavano in un’altra stanza della casa a cantare con la musica di sottofondo della finale. Non è stata coinvolta dai produttori che tendenzialmente invogliano i concorrenti a fare gruppo, quindi non sono mancate le critiche.

Una giornata tremenda

“Gli autori lo fanno apposta a non coinvolgerla nelle cose e a non chiamarla in confessionale e lasciarla più volte da sola”, “Mi dispiace troppo perché oggi era molto giù di morale…i produttori l’hanno buttata nuovamente giù“, ecco i commenti di alcuni utenti social.

In tanti sperano che sia lei a portare a casa la vittoria, anche se è probabile che possano vincere Nikita od Oriana. Del resto loro stanno da più tempo nella casa e potrebbero avere la meglio. Per scoprirlo non ci resta che attendere la finale di lunedì prossimo.