“Questo è il mio ultimo Mattino 5?”: Federica Panicucci finalmente vuota il sacco

Brutte notizie per Federica Panicucci. Potrebbe salutare il pubblico di Mattino 5 definitivamente. Ecco cosa c’è da sapere sull’inaspettata vicenda.

Federica Panicucci è una delle donne più affermate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa bravura. Sa intrattenere al meglio i telespettatori con una professionalità accompagnata da un inestimabile fascino. E’ impossibile non restare incollati davanti al piccolo schermo quando dà il buongiorno con il programma televisivo che conduce da anni.

Nata a Cecina il 27 ottobre 1967, è una conduttrice anche radiofonica con una carriera di modella alle spalle. Ha ottenuto il successo negli anni Novanta alla conduzione del Festivalbar con Amadeus e Fiorello su Italia 1 per poi passare alla Rai. Infatti ha avuto il ruolo di annunciatrice di Rai 3 nel 1988.

In Rai ha collaborato anche con Adriano Celentano in Arrivano gli uomini e con Pippo Baudo ne Il ballo delle debuttanti e La notte delle muse. Da non dimenticare la sua presenza a Domenica In e al Maurizio Costanzo Show. Nel 2006, però, ha lasciato la Rai per la Mediaset e ha modo di condurre La pupa e il secchione con Enrico Papi.

Dal 2009 ha sostituito Barbara D’Urso nella conduzione di Mattino Cinque cambiando vari colleghi. Attualmente c’è Francesco Vecchi che potrebbe restare da solo a partire dalla prossima stagione. Sarà davvero così? Andiamo a scoprirlo.

“Non commento le indiscrezioni”

“La popolare conduttrice potrebbe lasciare Mattino Cinque…non è chiaro se resterà un solo produttore o se ci sarà un’eventuale sostituta”, ecco cosa ha riferito Il Mattino. Per questo motivo in tanti hanno iniziato a fare delle domande per avere chiarezza sulla faccenda. La diretta interessata ha subito messo le cose in chiaro in un’intervista rilasciata a Chi.

“Scrivono che questo è il mio ultimo anno a Mattino 5? Non commento le indiscrezioni, posso dire che ho un rapporto con Mediaset di grande stima e fiducia reciproca che dura da trent’anni”. Dalle sue parole è chiaro che il suo addio non dipenderebbe da rapporti inclinati qualora si dovesse concretizzare.

Nuova avventura televisiva per la Panicucci

Ma cosa si nasconderebbe dietro il suo addio? Si dice che probabilmente toccherà a lei la conduzione della seconda edizione di Back to school, il programma televisivo che mette alla prova dei personaggi famosi con la cultura generale.

La prima edizione è stata affidata al collega Nicola Savino e adesso se ne occuperà proprio lei: “Si passa dall’informazione all’intrattenimento…mi auguro di sapere gestire l’imprevisto”. I fan hanno fiducia nelle sue capacità.