“Mi sento violato”: il giudice di Amici lo ammette distrutto | È successo tutto in diretta

Nell’ultima puntata del Serale di Amici è accaduto un qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco cosa ha detto uno dei giudici tra un’esibizione e l’altra degli allievi e…dei maestri.

In questi giorni si sta parlando di un ipotetico addio di Raimondo Todaro, il quale potrebbe essere sostituito da Giuseppe Gioffré. Quest’ultimo non solo ha vinto la categoria di ballo in una delle precedenti edizioni, ma è diventato un ballerino di fama internazionale. Ha collaborato con cantanti di grande spicco, come Jennifer Lopez. Di conseguenza non stupirebbe se fosse lui il nuovo maestro del talent show.

Per ora Giuseppe si limita a dare il suo giudizio alle fantastiche performance degli allievi con Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Non è stato facile prendere il posto di Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, ma il pubblico ha subito dato un parere positivo al fantastico trio.

Uno dei momenti più divertenti è senza dubbio quando Malgioglio ha difficoltà con il tablet e Giuseppe cerca di dargli una mano, però allo stesso tempo lo prende scherzosamente in giro. Il trio non assiste solo alle esibizioni di canto e di danza dei ragazzi, ma anche a quelle dei maestri.

Le coppie sono formate da Emanuel Lo-Lorella Cuccarini, Arisa- Raimondo Todaro e Alessandra Celentano-Rudy Zerbi. L’ultima coppia punta spesso sull’ironia con la speranza di aggiudicarsi la vittoria. Nell’ultima puntata andata in onda uno dei giudici ha fatto una dichiarazione che riguarda i due maestri. Ecco cosa è stato detto e da chi.

Celentano e Rudy alla riscossa

E’ ben risaputo che la Celentano e Zerbi sono quelli più severi ed esigenti. Infatti non si risparmiano nel dare dei pareri anche pungenti sugli allievi delle altre squadre. Qualche volta è intervenuto Malgioglio, il quale ha definito perfido il braccio destro di Maria De Filippi.

A prescindere da tutto i due sanno regalare sorrisi mettendosi in gioco fino a esagerare nei loro eccessi. Affrontano le sfide con tanta allegria scatenando delle reazioni in chi li osserva. I telespettatori hanno notato che nell’ultima puntata è stato Michele Bravi a commentare la performance dichiarando di essere stato toccato profondamente da quanto visto.

Previsioni sul vincitore di Amici

Purtroppo Piccolo J e Gianmaria sono stati eliminati sabato scorso. Non sono mancate le lacrime, soprattutto quelle di Federica. Non è stato semplice per lei salutare l’amato, quindi l’amica Angelina non ha esitato a starle accanto.

Molti sostengono che sarà Isobel l’ipotetica vincitrice di quest’edizione perché è una ballerina completa. La pupilla della Celentano porterà a casa la vittoria? Per scoprirlo non ci resta che attendere.